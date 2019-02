Alcover acusa d'estar "desconnectats de la realitat" als que "es posen medalles" per la manifestació de diumenge

Publicado 11/2/2019 14:35:48 CET

PALMA DE MALLORCA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portaveu del PSIB en el Parlament, Andreu Alcover, ha acusat "d'estar desconnectats de la realitat" i que "haurien d'aterrar" als que "es posen medalles" per la manifestació del diumenge, convocada per defensar l'unitat d'Espanya, demanar eleccions immediates i protestar contra la "política de diàleg" de Pedro Sánchez amb el Govern de Catalunya.

En roda de premsa, Alcover ha dit, en aquest sentit, que se sap quan una manifestació ha tingut èxit amb la gent que hi assisteix i ha apuntat que, en aquest cas, hi ha "un ball de xifres" però que "si es compara amb altres manifestacions, com la del vuit de març o la de l'orgull LGTBI" i és evident, a parer seu, que el nombre de 45.000 és "petit".

Per la seva banda, el líder del PP a Balears, Biel Company, ha dit que va assistir "moltíssima gent" amb la "clara intenció" de defensar la Constitució que "ha donat 40 anys de democràcia i benestar". "Ens sentim molt orgullosos del resultat", ha asseverat.

D'altra banda, Alcover ,referint-se als tres partits que van convocar la manifestació, ha apuntat que "tots tres coincideixen que no s'ha de dialogar" i també comparteixen que "no tenen iniciativa per solucionar el problema a Catalunya".

En aquest sentit, ha considerat que "no es pot negar el problema que hi ha" en aquest territori" i ha afegit que "no s'imagina quin ha de ser la solució com a alternativa al diàleg".