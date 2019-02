AMP.- Busquets nega que s'hagin aturat reformes hoteleres i recorda que si no augmenten places basta un permís municipal

Publicado 26/2/2019 12:24:10 CET

PALMA DE MALLORCA, 26 Febr. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Innovació, Investigació i Turisme, Bel Busquets, ha declarat aquest dimarts que és "mentida" que la política del Govern hagi "aturat" reformes hoteleres perquè "si un hotel no vol créixer en places, pot anar a l'ajuntament, demanar un permís i podrà ser reformat".

"Es poden continuar reformant hotels sense passar per Turisme. Si es volen reformar sense créixer en nombre de places es pot continuar transformant i modificant amb un permís de l'ajuntament", ha dit la vicepresidenta en resposta a una pregunta de la portaveu adjunta del PP, Margalida Prohens, qui ha assegurat que Busquets és "la millor consellera antiturisme que ha tingut Balears".

"No em torni a repetir que hem parat reformes hoteleres o que els preus són molt cars per l'impost de turisme sostenible", ha demanat Busquets a la diputada 'popular'. La vicepresidenta també ha assegurat que el PP tenia "un model basat en la temporalitat, la massificació a l'estiu i la precarietat laboral".

Per la seva banda, Prohens ha mantingut que el sector hoteler "es queixa" que la consellera "no els ha agafat el telèfon mai" i que en aquesta legislatura "zero hotels s'han reformat" gràcies a la seva política. A més, ha retret a Busquets que "calla quan el Govern d'Espanya deixa en l'aire" les bonificacions als fixos discontinus, per la qual cosa l'hi ha dit "consellera comparsa".

La portaveu adjunta del PP ha demanat a Busquets "que comenci a conjugar un verb que no sigui el verb prohibir" i ha lamentat que derogués "una llei turística que creia en la reconversió de la planta hotelera". En aquest sentit, ha avançat que el PP la "tornarà a recuperar d'aquí a cent dies".

MAICAS: NOGUERA "ESTÀ IMPUTAT PER PROTEGIR AlS SEUS CIUTADANS"

D'altra banda, aquest dimarts Busquets ha contestat a una altra pregunta, aquesta vegada de la diputada de Podem Marta Maicas, sobre problemes de convivència relacionats amb el lloguer vacacional. Sobre aquest tema, la consellera ha recalcat que "el Govern actua amb les competències que té" i en aquest cas "els problemes de convivència i de sorolls" són d'àmbit municipal.

Amb tot, la vicepresidenta ha indicat que si la Policia Local actua per problemes de convivència "es pot obrir un expedient des del punt de vista de Turisme".

Per la seva banda, Maicas ha lamentat que "els inspectors ara com ara no estan sancionant" i ha demanat "valentia". A més, ha declarat que l'alcalde de Palma, Antoni Noguera, "està imputat per protegir als seus ciutadans prohibint el lloguer turístic en pisos plurifamiliars en tota la ciutat".