AMP.- La Mesa de Diàleg Social aprova el Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació, pressupostat en 410 milions

Publicado 28/3/2019 12:36:44 CET

PALMA DE MALLORCA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Mesa de Diàleg Social ha aprovat aquest dijous el Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació 2018-2022 el pressupost del qual serà de 410 milions d'euros i perseguirà els objectius de "retornar el talent" científic que va migrar durant els anys de la crisi, així com "diversificar" l'economia de Balears.

Així s'ha expressat la presidenta de Govern, Francina Armengol, en una roda de premsa en la qual ha destacat el "consens i diàleg social" del Pla que, segons ha explicat, aquest divendres aprovarà el Consell de Govern i que ha comptat amb el treball "transversal" de l'Executiu autonòmic i agents socials i econòmics. Per la seva banda, la consellera d'Innovació, Investigació i Turisme, Bel Busquets, ha avançat que la cartera de Turisme aportarà 80 milions d'euros al Pla de Ciència i ha matisat que 15 d'ells procediran de l'Impost de Turisme Sostenible (ITS).

En aquest sentit, Armengol ha assegurat que l'objectiu del Pla és "la creació de llocs de treball en l'economia del coneixement" per "aportar solucions" respecte a la "cronicitat" i els "reptes ambientals" del futur a Balears.

A més, ha destacat algunes "fites" de la legislatura en relació amb l'"aposta" del Govern per la investigació i la innovació i s'ha referit a la creació de la Facultat de Medicina, a l'augment en un 33 per cent del pressupost per la Universitat de les Illes Balears o a l'acreditació de l'IdISBa com a entitat d'investigació de l'Institut de Salut Carlos III.

"Les xifres i les dades acompanyen i l'aprovació del Pla de Ciència, en la qual es porta treballant tota la legislatura, és una altra fita de la legislatura", ha declarat la presidenta de l'Executiu autonòmic, qui ha agraït el treball del Govern, la UIB i d'"experts i entitats socials i agents econòmics" que han participat en el Pla.

Per la seva banda, Busquets ha posat l'accent en el "consens i la transversalitat" del Pla i ha detallat que Turisme aportarà 80 milions d'euros al Pla, 15 dels quals procedents de l'ITS.

5,2 MILIONS A "PROMOCIÓ DEL TALENT" EN 2019

El Pressupost del Pla de Ciència per 2019 destinarà 5,28 milions d'euros a la línia d'actuació de promoció del talent, sent la que rebi major finançament en el present any. Per la seva banda, el Pla preveu destinar 3,4 milions d'euros a excel·lència investigadora; 3,3 milions a l'impuls de la competitivitat; 660.464 euros a "mesures d'acompanyament" i 528.371 euros a la gestió del pla, amb un pressupost total per 2019 de 13.209.270 euros.

Per la seva banda, el Pla ha destinat en 2018 un total d'11.173.158 euros i, a més, preveu invertir 15.616.428 euros en 2020; 18.462.247 euros en 2021; i un total de 21.826.668 euros en 2022.

Respecte a les partides aportades per les diferents conselleries, Educació aportarà en 2019 un total de 25,6 milions d'euros al Pla de Ciència mentre que Salut aportarà 24,5 milions d'euros. Per la seva banda, Turisme sumarà 13,2 milions d'euros i l'ITS destinarà 3 milions d'euros al Pla de Ciència en 2019. A més, la conselleria de Treball aportarà 4,5 milions d'euros i Medi ambient, un total de 2,1 milions d'euros en 2019.

UN PROJECTE "TRANSVERSAL" I "COMPETITIU"

"El Pla de Ciència és un projecte transversal que persegueix aconseguir més competitivitat i generar llocs de treballs qualificats a través de l'economia del coneixement", ha expressat Busquets, qui ha afegit que el Pla persegueix la "promoció del talent" de joves que varen migrar durant la crisi, així com la "generació d'infraestructures al servei de la investigació", i la "col·laboració amb el món empresarial" a través d'"incentius fiscals" i d'un "entorn de treball col·laboratiu".

En aquest sentit, la presidenta de la Confederació d'Associacions Empresarials de Balears (CAEB), Carmen Planas, ha felicitat al Govern per l'aprovació del Pla i ha avançat que permetrà "ser més competitius" amb "més llocs de treballs qualificats". També ha assegurat que "repercutirà la inversió d'empreses en innovació".

En la mateixa línia s'ha expressat el president de Pimem, Justo Saura, qui ha assenyalat que el Pla "ajudarà al fet que les empreses ofereixin llocs de treball en l'economia del coneixement". Així mateix, els representants sindicals de CCOO i d'UGT han posat en relleu la "implicació i treball conjunt" dels sectors implicats en l'elaboració del Pla de Ciència i s'han felicitat pel "canvi de model productiu" que implica.