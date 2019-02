AMP.- Tots els treballadors de la planta de Cemex a Lloseta participen en la vaga d'aquest dilluns

Publicado 11/2/2019 13:27:26 CET

PALMA DE MALLORCA, 11 Febr. (EUROPA PRESS) -

La vaga convocada a les 00.00 hores d'aquest dilluns a la planta de Cemex a Lloseta està sent secundada per "el 100 per cent dels treballadors" amb la finalitat de frenar l'Expedient de Regulació, que té previst l'acomiadament de 85 dels 86 treballadors del centre i de 188 persones en tota Espanya.

Segons ha informat a Europa Press el secretari general de Construcció i Serveis de Balears, Miguel Ángel Pardo, la fàbrica està tancada i "tots els treballadors es troben en la porta" secundant la vaga.

En aquesta línia, ha recordat que el Comitè de Cemex Lloseta està a Madrid fent una marxa fins a l'Ambaixada de Mèxic, que és d'on ve l'empresa Cemex.

Per la seva banda, el coordinador estatal de Cemex d'UGT, Roberto Serrano, va informar el diumenge que els bloquejos d'accés a la fàbrica seguiran fins a la finalització de les negociacions, malgrat "les trucades i les pressions rebudes per l'adreça de l'empresa a alguns treballadors".

Així mateix, el president del Comitè d'empresa, Vicenç Vilallonga, ha remarcat, en declaracions a Europa Press, la "injustícia" de la situació, ja que "la planta de Lloseta és una de les quals més aporta al grup".

D'aquesta manera, ha insistit que seguiran "lluitant perquè els treballadors de la planta tinguin un futur" encara que, segons ha explicat, molts d'ells tenen més de 50 anys i això "dificulta la seva volta al món laboral".