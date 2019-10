Armengol assegura que les polítiques socials "serveixen" i valora la baixada en la xifra de persones en exclusió social

Publicado 22/10/2019 12:32:53 CET

PALMA DE MALLORCA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha assegurat aquest dimarts que les polítiques socials "serveixen" i ha valorat la baixada en la xifra de persones en exclusió social a Balears, segons les dades de l'Informe Foessa.

Així ho ha expressat en resposta a una pregunta del portaveu d'El PI, Jaume Font, durant el ple del Parlament. Armengol ha lamentat que Balears encara està "arrossegant" desigualtats derivades de la crisi, però ha ressaltat que segons les dades de Foessa, l'exclusió social ha disminuït un 22,4 per cent a Balears. "70.000 persones han deixat d'estar en risc d'exclusió", ha ressaltat.

Armengol ha defensat el treball del seu Executiu des de 2015 per "trencar les desigualtats", esmentant les polítiques actives d'ocupació o la renda social garantida, entre d'altres.

La presidenta també ha destacat la dificultat d'accés a l'habitatge com un dels factors de risc d'exclusió social a Balears, i ha remarcat que el Govern ocupa "el 100% del temps" a "resoldre" aquest tipus de problemes.

Per la seva banda, Font ha demanat al Govern que "cerqui solucions" i ha lamentat que aquest assumpte no sigui "el que ocupa ni el 70 per cent del temps del Parlament" sinó que es parli "de Catalunya i de Madrid".

Segons el VIII Informe Foessa Balears, unes 243.000 persones es troben en situació d'exclusió social a Balears, la qual cosa representa el 21,5% de la població total. D'elles, 98.000 persones sofreixen exclusió severa, i 38.000 persones se situen dins de la societat expulsada', una part de la població als quals "no estan arribant de manera eficaç els mecanismes d'ajuda social" i que es preocupen "únicament de poder sobreviure dia a dia".

L'informe, que va ser presentat aquest mes, també alertava de la generació de "treballadors pobres", amb un 19,6% de treballadors en situació d'exclusió, i de l'habitatge com a "factor clau de desigualtat" en la Comunitat, amb un 14% de balears en el llindar de la pobresa severa després de descomptar dels seus ingressos el pagament d'habitatge i subministraments.