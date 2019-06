Armengol és investida presidenta del Govern amb els vots de PSIB, Podem, MÉS i GxF i l'abstenció del PI

Publicado 27/6/2019 18:41:34 CET

PALMA DE MALLORCA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Francina Armengol ha estat investida aquest dijous presidenta del Govern amb els vots a favor de PSIB, Podem, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Gent per Formentera (un total de 32 diputats), l'abstenció del PI (3) i el rebuig dels parlamentaris del PP (16), Ciudadanos (5) i Vox (3).

D'aquesta manera, la socialista governarà altres quatre anys per donar continuïtat a "polítiques progressistes en favor dels ciutadans de Balears".

Durant la votació, els diputats han expressat en veu alta si donaven el seu suport, rebuig o abstenció a la reelecció de la socialista com a presidenta del Govern i han començat a votar en ordre alfabètic a partir del nom d'un diputat que ha estat triat per atzar.

Una vegada que ja s'ha atorgat la confiança a la candidata, la presidència del Parlament ha de comunicar aquesta decisió al Rei i al Govern central durant les 24 hores següents, a l'efecte del nomenament com a presidenta del Govern.