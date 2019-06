MÉS per Menorca critica l'"essència centralista" dels 'Acords de Bellver' per centrar-se en l'illa de Mallorca

Publicado 27/6/2019 16:28:52 CET

PALMA DE MALLORCA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portaveu del Grup Parlamentari Mixt, Josep Castells, ha criticat aquest dijous l'"essència centralista" dels 'Acords de Bellver' perquè, al seu judici, "es centren en l'illa de Mallorca, quan els partits signants haurien d'haver fet un esforç per evitar això".

"És necessària una aposta més gran per les illes, ja va dir Armengol que els Consells insulars havien de ser el govern real de cada illa. Volem que el Pacti segueixi la política del discurs d'investidura d'Armengol i no la dels 'Acords de Bellver'", ha defensat durant la seva intervenció en la sessió d'investidura.

En aquesta línia, ha insistit que "no es pot fer política balear sense tenir en compte que Balears no existeix, existeix Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera" i, per tant, "tota política balear ha de tenir en compte aquesta dura realitat, que hi ha quatre illes".

A continuació, ha ressaltat la importància de "encadenar dues legislatures seguides de polítiques de progrés i d'esquerres" perquè, segons ha assenyalat, a Balears "dreta i esquerra vol dir moltes més coses que en la resta del món", ja que també es tracten qüestions com "la cultura, la identitat i la llengua".

També ha ressaltat que en els acords d'investidura pactats entre la seva formació i Armengol, s'inclouen "mesures d'interès general per a totes les illes i mesures que afecten només a Menorca" i ha instat a totes les formacions a "posar-se a treballar ja en aquells temes que no admeten espera".

A més, s'ha mostrat preocupat per la possibilitat que el Govern central "posi en risc polítiques" aprovades a Balears durant la legislatura passada. "Molta gent els ha votat perquè es suposa que vostès tenen la capacitat d'entendre's amb el Govern central i evitar que les nostres polítiques vagin cap endarrere", ha assenyalat

"ESPERIT CONSTRUCTIU"

Per part seva, la diputada de Gent per Formentera (GxF), Sílvia Tur, ha assegurat que afrontarà la pròxima legislatura amb "esperit constructiu" per a "fer possibles projectes que millorin la qualitat de vida dels ciutadans de Balears i de Formentera".

"Tenim una gran responsabilitat i no podem perdre ni un minut a partir d'avui per a començar a treballar", ha assenyalat durant la seva intervenció, al que ha afegit que l'objectiu de la seva formació serà "vetllar perquè s'iniciïn les obres d'ampliació en col·legis i escoletes, s'ampliïn les ofertes formatives i els estudis professionals de música i dansa es puguin cursar en el Conservatori de Formentera", entre altres qüestions.