Armengol reivindica la lluita contra el canvi climàtic en el 50 aniversari de l'Aeroport de Menorca

Publicado 11/12/2019 15:00:52 CET

El president d'Aena es compromet a continuar "generant valor" per a Balears "amb especial atenció a la sostenibilitat mediambiental"

PALMA DE MALLORCA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha reivindicat aquest dimecres la lluita contra el canvi climàtic durant la celebració del 50 aniversari de l'Aeroport de Menorca, agraint a Aena la seva "aposta valenta" en aquest sentit.

Durant el seu discurs Armengol ha manifestat que aconseguir que l'aeroport "sigui de contaminació zero" seria "fantàstic", per la qual cosa ha insistit en la importància que aquest tipus d'infraestructures "se sumin" als plantejaments "de sostenibilitat".

Així, Armengol ha subratllat que el canvi climàtic "ja no és una amenaça sinó una realitat" i ha recalcat la seva voluntat de "garantir que Menorca la puguin gaudir" també les generacions futures.

Igualment, la presidenta balear ha demanat "vetllar per la qualitat necessària del turisme i fer-ho de forma equilibrada i sostenible".

DRET A la MOBILITAT

Així mateix, gran part del discurs de la presidenta s'ha centrat en el paper de l'aeroport en relació amb el dret a la mobilitat dels menorquins, un dret "bàsic i absolutament necessari".

"Els ciutadans d'una illa estem obligats a haver de sortir i és important tenir instal·lacions de primer nivell que garanteixin la seguretat", ha dit la líder de l'Executiu, recalcant que la necessitat de viatjar no es limita a l'oci, sinó també inclou altres qüestions com el treball, la salut i els estudis.

En aquest punt, Armengol ha ressaltat també la necessitat d'aconseguir preus "assequibles" per als residents i ha destacat l'augment del descompte al 75 per cent. Finalment, la presidenta ha expressat el seu agraïment als treballadors de l'aeroport i empreses vinculades.

AENA ES COMPROMET A CONTINUAR "GENERANT VALOR" PER A BALEARS

Per la seva banda, el president d'Aena, Maurici Lucena, s'ha compromès a seguir treballant en aquesta línia. "Continuarem prestant un servei d'elevada qualitat a les aerolínies i als passatgers, generant valor per al conjunt de la societat espanyola en general i balear en particular, amb especial atenció a la sostenibilitat mediambiental i la competitivitat del nostre sistema aeroportuari", ha incidit.

Lucena ha destacat projectes d'innovació com el de reconeixement facial, i en termes de sostenibilitat mediambiental, ha posat en relleu la implantació en 2020 de la major planta fotovoltaica per a autoconsum de l'Illa.

Des de l'ens han recordat l'Estratègia de Canvi Climàtic d'Aena i l'adhesió de la companyia a la iniciativa NetZero 2050 en l'última edició del Congrés Anual d'ACI, on a més l'Aeroport de Menorca va rebre el premi 'Eco-Innovation Award' per la seva tasca en matèria mediambiental i les seves iniciatives sostenibles.

REIVINDICACIONS DEL GOVERN DAVANT AENA

En declaracions als mitjans, Armengol ha explicat algunes de les principals reivindicacions del Govern respecte a Aena en relació amb l'aeroport menorquí. La presidenta ha apuntat que en diferents ocasions han abordat la torre de control virtual, assenyalant que des del Govern no estan "en contra de la innovació" però volen que es desenvolupi "sota criteris de seguretat" i garantint la formació dels treballadors i la connectivitat.

Respecte a Mallorca, Armengol ha recordat que des de la Comissió Balear de Medi ambient s'han manifestat en contra de qualsevol ampliació de la capacitat de vols i passatgers. "Entenem que ja tenim una gran mobilitat", ha declarat Armengol, que creu que un augment "aniria en detriment" de Mallorca.

Segons ha indicat, des d'Aena els han traslladat que no hi haurà un augment de la capacitat i que també es comprometen amb les mesures de seguretat respecte a les torres.

Així mateix, Armengol ha valorat la connexió directa entre Eivissa i Menorca que començarà a funcionar a la primavera. El conseller de Mobilitat, Marc Pons, ha aclarit que els viatgers que fan aquesta ruta passant per Palma superaven els 20.000 en 2018, la qual cosa justificaria aquesta connexió, encara que no amb les mateixes freqüències que hi ha a la capital.

50 ANIVERSARI DE L'AEROPORT DE MENORCA

L'aeroport, situat en Maó, va complir el març passat el mig segle d'obertura de les seves instal·lacions, i durant tot l'any s'han celebrat activitats dirigides a la societat menorquina, turistes i treballadors per commemorar l'aniversari. Durant l'acte s'ha projectat un vídeo que ha repassat la seva història.

A l'acte també han assistit el president i conseller delegat d'Aena, Maurici Lucena; el conseller de Mobilitat i Habitatge del Govern, Marc Pons; la presidenta del Consell de Menorca, Susana Mora; i el batle de Maó, Héctor Pons.