Armengol reivindica un REB aconseguit "entre tots", que tindrà un impacte de 550 milions anuals

Publicado 5/3/2019 11:57:15 CET

El fons d'insularitat no es perdrà com les inversions estatutàries i s'acumularà si no s'executa a temps

PALMA DE MALLORCA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha reivindicat durant la seva compareixença voluntària en el ple del Parlament d'aquest dimarts que el Règim Especial per a Balears (REB) s'ha aconseguit "entre tots" i que el seu impacte serà d'uns 550 milions d'euros anuals en inversió, mesures fiscals i millora del transport i, a més, tal com ha remarcat, propiciarà "l'arribada de més de 1.600 milions d'euros" en matèria energètica.

Durant la seva intervenció, Armengol ha assenyalat que "la principal novetat" d'aquest REB, i que "ha de permetre aquest reequilibri inversor" de l'Estat a Balears, és el factor o fons d'insularitat. "Aquest mecanisme garanteix que cada any Balears rebi fons de l'Estat que compensaran el dèficit inversor estatal com a conseqüència de la insularitat", ha remarcat.

Sobre això, ha dit que "a diferència" del que ocorria amb les inversions estatutàries, que es perdien si no s'executaven en el termini indicat, "aquests fons tindran una assignació pressupostària anual amb una partida concreta i seran reprogramables". Per tant, ha assegurat que "si no s'executen a temps, no es perdran, sinó que s'acumularan sobre l'aportació dels anys següents".

Així mateix, aquest "fons o factor" no suposarà una quantitat fixa, "sinó la diferència entre la inversió de l'Estat a Balears i, com a mínim, la mitjana d'inversió de l'Estat a les comunitats autònomes".

El Consell de Ministres va aprovar el divendres 22 de febrer el Decret llei i l'Avantprojecte de llei que modifica el REB i el dijous 28 de febrer el Congrés va convalidar el Decret Llei.

Armengol ha posat en valor l'acord del REB perquè s'ha adoptat "en un context gens propici" perquè, d'una banda, la negociació s'ha vist condicionada per "la forta inestabilitat" en l'àmbit estatal, en el qual "un únic Govern balear ha conviscut amb tres governs diferents en l'Estat", amb tres convocatòries d'eleccions generals, una moció de censura i llargs períodes d'interinitat política que "han bloquejat molt la capacitat de prendre decisions".

Respecte al transport, una de les principals mesures és el "blindatge el 75 per cent del descompte de resident en transport aeri i marítim". Una altra d'elles és la bonificació d'almenys, un 65 per cent del cost del noli de transport per a l'exportació de productes originaris de Balears o l'excepció de la regla de mínims.

Sobre aquesta última, Armengol ha dit que "ja s'han donat passos davant la Unió Europea (UE) i se seguiran fent" perquè en "els propers dies" està previst que el Govern i el Govern d'Espanya vagin "junts a Brussel·les a defensar aquest plantejament".

En relació a l'eix fiscal, Armengol ha recordat que "el Congrés de Diputats que surti de les eleccions del 28 d'abril haurà de validar el Projecte de llei per fer-ho efectiu l'1 de gener de 2020".

Segons ha remarcat, "l'actual Govern de l'Estat ha expressat el seu compromís ferm" i té "plena confiança en tots els partits que ja han avançat el seu suport" perquè, quan arribi al Congrés, "tothom actuï amb responsabilitat" i "el REB pugui quedar completat amb la part fiscal", que no s'ha inclòs en el decret llei per donar "més seguretat jurídica" i que "no puguin ser eliminats".