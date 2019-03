Company considera que Armengol hauria de ser "inhabilitada" per rebutjar el REB de 2015 i el de 2018

Publicado 5/3/2019 12:20:55 CET

PALMA DE MALLORCA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portaveu del PP en el Parlament, Biel Company, ha manifestat durant el ple d'aquest dimarts que la líder de l'Executiu autonòmic, Francina Armengol, hauria de ser "inhabilitada" per rebutjar el Règim Especial de Balears (REB) de 2015 i per retornar el pactat amb el llavors ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, el 2018.

Company s'ha expressat així durant la seva resposta a la compareixença d'Armengol per explicar el Decret Llei del REB aprovat pel Consell de Ministres i convalidat posteriorment al Congrés al febrer.

El 'popular' ha criticat que Armengol doni el mèrit al PSOE quan el REB aprovat ara és "idèntic" al que estava ultimant Montoro però, tal com ha posat com a exemple, "no inclou una dotació inicial en el fons d'insularitat que s'havia tancat en 90 milions d'euros". "És una irresponsabilitat total i absoluta", ha dit.

A més, ha dit que hi ha alguna cosa que li fa "molta por" que és que s'hagi vinculat "el REB al sistema de finançament", cosa que considera que "a Madrid farà molt de mal". "Veurà les factures que ens passaran quan anem a negociar", li ha etzibat.