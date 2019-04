Arrenca la temporada d'estiu a l'Aeroport de Palma amb un 5,6% més de places ofertes ofertes

Publicado 31/3/2019 15:12:52 CET

PALMA DE MALLORCA/MADRID, 31 Març (EUROPA PRESS) -

Les aerolínies que operen a l'Aeroport de Palma tenen previst oferir prop de 29,6 milions de places durant la temporada d'estiu, que arrenca aquest diumenge 31 de març i s'estendrà fins al 26 d'octubre, la qual cosa suposa un increment del 5,6% pel que fa a el mateix període de l'any anterior.

A nivell estatal els aeroports d'Espanya tenen previst oferir més de 217,2 milions de places durant la temporada d'estiu, la qual cosa suposa un increment del 6,1% pel que fa a el mateix període de l'any anterior.

Aquest any, el nombre de vols comercials programats en el conjunt de l'Estat supera els 1,2 milions, un 4,3% més que en la temporada d'estiu de 2018, segons va informar en un comunicat el gestor dels aeroports espanyols, que adverteix que la programació de seients i moviments pot estar subjecta a canvis per part de les aerolínies.

Quant al nombre de rutes es refereix --aquelles que tenen 30 o més moviments de sortida--, les aerolínies han programat 2.996 rutes durant la nova temporada d'estiu, 42 més que en la de 2018.

Cal assenyalar que, encara que la temporada d'estiu de 2019 suma un total de 30 setmanes enfront de les 31 de 2018, les dades es basen en una temporada tipus de 30 setmanes, per la qual cosa les xifres han estat ajustades per compensar l'efecte de la setmana addicional de la temporada d'estiu de l'any passat.

Per aeroports, es mantenen la tendència de creixement en l'Aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas, amb 45,6 milions de seients, un 8,2% més per a la temporada d'estiu. Li segueix l'Aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, on les companyies oferiran 41 milions de places, un 6,4% més que la temporada passada.

MÉS OFERTA A PALMA I AEROPORTS TURÍSTICS

Destaca també l'augment de l'oferta en l'Aeroport de Palma de Mallorca amb prop de 29,6 milions de seients, un 5,6% més. Li segueixen Màlaga-Costa del Sol amb 16 milions (+7,1%); Alacant-Elx que suma 12 milions (+10,1%) i Eivissa amb 8,6 milions (+3,9%).

Percentualment destaca l'increment en places ofertes per les companyies aèries a Melilla (+38,2%, amb 400.000 seients); Vitòria (126.000 seients, +35,7%), Badajoz (55.000 seients, +23,1%), Sevilla (5,2 milions de seients, +19,1%) i la Corunya (més d'un milió de places, +12,9%).

Per zones, entre Espanya i Europa s'han programat 133,4 milions de seients, un 5% més; mentre que en el referit a vols nacionals, l'oferta és de 64,8 milions de places, un 5,7% més.

CREIX L'OFERTA A REGNE UNIT MALGRAT EL 'BREXIT'

Després d'Espanya, el país on les companyies aèries han ofert un major nombre de seients per a la temporada d'estiu és al Regne Unit, amb prop de 37 milions de seients, un augment del 6,8%.

Aena apunta que aquest increment és especialment significatiu tenint en compte la devaluació de la lliura i la indefinició del marc jurídic resultant del 'Brexit' una vegada que el Regne Unit surti de la Unió Europea.

Li segueix Alemanya, amb 23,5 milions de seients (-2,8%); Itàlia amb 12,6 milions (+6,6%); França amb prop de 12 milions (+10,9%); Països Baixos amb 6,9 milions (+2,9%) i Suïssa amb 5,5 milions (+5,6%).

A més, per països en termes d'increments percentuals cal destacar Portugal, que amb 4,3 milions de places, experimenta un augment del 18,1% en l'oferta de seients programats, i els Estats Units, amb 4 milions de places, un 14,8% més.

Entre les rutes significatives de llarg radi són de ressenyar a Madrid-Barreges a Medellín i Panamà (Air Europa), Boston (Norwegian) i Guyaquil (Plus ultra); des de Barcelona-El Prat a Mèxic (Aeroméxico), Santiago de Xile i Nova York JFK (LEVEL), Chicago (Norwegian) i Torontó (Westjet Airlines).