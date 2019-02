Arriba la segona edició del Taller de Co-upcycling, l'art de transformar els residus en objectes de valor

Publicado 18/2/2019 17:38:08 CET

La segona edició del Taller de Co-upcycling a l'Escola d'Art i Superior de Disseny de Balears (Esadib) arriba a les 09.00 hores del dimarts amb xerrades introductòries per part de diversos especialistes en les matèries implicades.

Segons ha informat la Conselleria d'Educació i Universitat, posteriorment els estudiants es dirigiran als tallers de l'escola per dissenyar i construir els llums i l'edició culminarà amb l'entrega de premis i exposició dels dissenys resultants el dia 20 de febrer en les 17.00 hores.

El terme Co-upcycling pretén ajuntar els conceptes de disseny col·laboratiu i supra-reciclatge en un taller en el qual participaran alumnes de producte de l'Esadib i alumnes de batxillerat de l'IES Politècnic, formant equips mixts.

L'Upcycling és un terme encunyat recentment, també conegut com supra-reciclatge, que consisteix a transformar residus en objectes de valor. La paraula Upcycling es va utilitzar per primera vegada el 1994, quan Reiner Piltz ho va nomenar en un article de Thorton Kay de Salvo. Posteriorment, en 1996, l'alemany Gunter Pauli va titular 'Upcycling' un dels seus llibres.

La paraula va ser calant més i més entre la cultura i l'art alemanys, però no va ser fins a l'any 2002 quan William Mc Donough i Michael Braungart, en el seu llibre 'Del bressol en el bressol. Redissenyant la forma en què fem les coses' van introduir l'upcycling com el concepte de reutilitzar materials que es poden modificar per tornar a fer-los útils o donar-los una segona vida i, per tant, utilitat.

Els objectius de l'Esadib són estimular a l'alumnat perquè cerquin solucions a problemes en un temps limitat, treballar en equips interdisciplinaris, repensar la vida útil dels productes i els materials cercant nous usos per als residus.