Balears registra al desembre una temperatura mitjana de 12,4ºC

Publicado 3/1/2019 15:06:44 CET

PALMA DE MALLORCA, 3 Gen. (EUROPA PRESS) -

Balears ha registrat al mes de desembre de 2018 una temperatura mitjana de 12,4ºC i una anomalia de 0,8ºC, per la qual cosa va ser un mes càlid, segons dades de l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet).

Així mateix, les temperatures mitjanes i anomalies de cada illa han estat: a Menorca 12,9ºC i 0,8ºC; a Mallorca, 12,4ºC i 0,8ºC; a Eivissa, 11,8ºC i 0ºC i, a Formentera la temperatura mitjana va ser de 13,3ºC.

En concret, les temperatures més altes van tenir lloc entre els dies 3 i 6 de desembre i el dia 4 es van registrar 21,6ºC a l'Aeroport de Menorca i 25,2ºC a Calvià (Mallorca). En aquesta línia, el dia 6 es van registrar 23,5ºC a Eivissa i el dia 3, 20,8ºC a Formentera.

La temperatura màxima a l'Aeroport de Menorca, el dia 4, és rècord. Les dades van començar a registrar-se al 1965, i l'anterior rècord va ser de 20,8ºC al 1989. També es van batre altres rècords de temperatura màxima a Portopí, 23,1ºC el dia 9, anterior rècord al 1995 i dades des de 1978; a Llucmajor, 21,8ºC el dia 4, anterior rècord 21,7 en 2015 i amb dades des de 1953.

Les temperatures més baixes es van registrar a Mallorca, Eivissa i Formentera el dia 18, i a Menorca el dia 21, amb els següents valors: a Mallorca, -1,9ºC a Escorca (Són Torrella); a Eivissa, 1,5ºC a Sant Joan de Labritja i 5,5ºC a Formentera; a Menorca 2,8ºC a Cala Galdana.

PRECIPITACIONS, BOIRA I VENT

En relació a les precipitacions registrades, Balears ha registrat una mitjana de 30,8 l/m2 al desembre, per la qual cosa ha estat un mes sec: per illes, a Menorca, molt sec i, a Mallorca i les Pitiüses sec.

A Menorca, al desembre, sol ploure 61,4 l/m2, i aquest mes han caigut 22,1 l/m2, és a dir, un 64 per cent menys del normal. A Mallorca, el més comú són 66,0 l/m2 i ha plogut 32,4 l/m2, un 51 per cent menys, i a Eivissa, el més usual són 58,6 l/m2 i han caigut 26,8 l/m2, un 53 per cent menys.

El dia de més precipitació va ser el 14, es van recollir 13,8 l/m2 a l'Aeroport de Menorca, 86,5 l/m2 a Sóller (Sa Vinyassa), 68,0 l/m2 a Valldemossa, 63,5 l/m2 a Bunyola (Biniforani Vell), 13,4 l/m2 a Sant Antoni de Portmany i 8,6 l/m2 a Formentera.

A Mallorca va haver-hi 13 dies de boira, quan la mitjana són cinc, a Menorca i Eivissa n'hi va haver sis, quan el més habitual és que n'hi hagi un. Destaca la boira que va afectar a les illes, el dia 5, sent especialment persistent al sud de Mallorca.

Les ratxes de vent més forts es van registrar el dia 14 a Mallorca i Menorca, amb 104 km/h del Nord a la Serra d'Alfàbia i 78 km/h a l'Aeroport de Menorca. A les Pitiüses la ratxa més forta es va registrar el dia 16 amb 68 km/h de l'Oest a l'Aeroport d'Eivissa i el dia 14 a Formentera amb 54 km/h del Nord.

Les ones més altes es van registrar el dia 14 amb 5 metres en la boia de Maó i 4.6 en la de Dragonera.