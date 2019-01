Balears va presentar el major grau d'ocupació hotelera per places durant 2018, amb una mitjana de 76,9%

Publicado 23/1/2019 10:40:43 CET

PALMA DE MALLORCA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Balears va presentar el major grau d'ocupació per places d'Espanya durant 2018, amb una mitjana de 76,9 per cent, segons les dades sobre conjuntura turística hotelera difoses aquest dimecres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Així mateix, durant 2018, respecte a les pernoctacions de residents, Balears va aglutinar l'any 2018 el 24,3 per cent del total; i també el 24,3 per centenars dels no residents.

Aquestes mateixes dades reflecteixen que, a més, al desembre, els hotels de Balears van registrar 294.930 pernoctacions el passat mes de desembre, la qual cosa representa un augment del 26,61 per cent respecte al mateix mes de 2017.

A les Illes, les pernoctacions de residents a Espanya suposen un 1 per cent del total nacional al desembre. Quant a les estades de no residents, Balears aglutina el 2,3 per cent del total.