Bauzá descarta unir-se a Vox després de sortir del PP i assegura que seguirà fent política des d'una plataforma cívica

L'expresident de Balears José Ramón Bauzá ha descartat aquest dijous que abandoni el PP per unir-se a Vox, i ha assegurat que seguirà fent política des d'una plataforma cívica on participarà "activament" seguint la seva pròpia línia ideològica.

"Ho he deixat mitjanament clar, jo surto del PP para no anar-me a Vox, jo ho respecto moltíssim però sóc un liberal de la pràctica econòmica i el social, i crec en l'unitat d'Espanya, els individus lliures i la igualtat de drets", ha subratllat en una entrevista en TVE, recollida per Europa Press, després d'haver indicat que la seva marxa del PP es deu a una "qüestió ideològica".

El ja exmilitant del PP ha manifestat que, al seu judici, "es pot fer el mateix" des de les plataformes pràctiques civils que, assegura, "han sorgit amb gran potència i amb gran penetració en l'àmbit social espanyol".

ABANDONA EL PP PER LA "DERIVA CATALANISTA" DE BALEARS

Dit això, ha insistit en la "deriva catalanista" del partit a Balears i ha assenyalat que es diu "una cosa en públic" però a les Illes es fa "alguna cosa oposada".

"La línia ideològica és aquesta des de fa quatre anys", ha criticat, posant com a exemple unes recents declaracions en les quals el PP de Balears rebutja que hi hagi adoctrinament a les escoles.

Bauzá va anunciar aquest dimecres la seva baixa com a militant del PP i la seva renúncia a la seva acta com a senador del Grup Popular per Balears a través d'una carta remesa als mitjans de comunicació. En aquesta missiva, acusa el seu partit d'haver estat a Balears "el que ha sembrat i regat un nacionalisme que l'esquerra no ha necessitat més que explotar" i assegura que no pot seguir en una formació que li és "impossible votar".