Busquets avança que l'Estat prepara un pla per "garantir l'accés" de britànics a Balears davant el Brexit

Publicado 6/2/2019 16:19:42 CET

PALMA DE MALLORCA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta i consellera d'Innovació, Investigació i Turisme, Bel Busquets, ha avançat aquest dimecres que l'Estat està preparant un Pla de contingència per garantir l'accés a Balears sense visat especial per a britànics davant els possibles efectes del Brexit.

La conselleria d'Innovació, Investigació i Turisme ha detallat en un comunicat que la consellera ha assistit aquest dimecres al ple de la Conferència Sectorial de Turisme en el Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, presidida per la ministra Reyes Maroto i la secretària d'Estat de Turisme, Bel Oliver.

Així, durant la reunió s'han tractat els possibles efectes del Brexit per al futur del sector turístic, així com el paquet de mesures que s'engegaran per fer front a les conseqüències d'aquesta sortida del Regne Unit de la Unió Europea.

Per la seva banda, Busquets ha assenyalat que l'Estat està preparant un Pla de contingència a través de l'aprovació de normativa per "garantir l'accés a Balears sense visat especial, facilitar l'operació de les companyies aèries i garantir l'assistència sanitària a turistes".

A més, la conselleria ha explicat que es durà a terme una acció informativa específica a través d'agències de comunicació al Regne Unit, "tal com ha fet l'Agència d'Estratègia Turística de Balears", ha puntualitzat Busquets.

Finalment, Turisme ha concretat que durant la reunió també s'han tractat les perspectives turístiques per 2019 així com la presentació d'un document per part del Ministeri sobre l'Estratègia de Turisme Sostenible a l'Estat espanyol 2030, que d'acord amb la Conselleria, "es basa en molts aspectes en l'estratègia turística duta a terme en Balears des de 2015".