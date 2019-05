CCOO veu "positiu" el descens de l'atur a Balears però demana reduir la bretxa de gènere

Publicado 6/5/2019 12:43:03 CET

PALMA DE MALLORCA, 6 Maig (EUROPA PRESS) -

El sindicat Comissionis Obrera ha considerat que les dades d'atur a Balears el mes d'abril, publicades aquest dilluns i que registren un descens del 18 per cent respecte a abril i de gairebé el 2 per cent respecte a l'any passat, són "positives" encara que ha incidit en la necessitat de reduir la bretxa de gènere, augmentar les contractacions indefinides i generar llocs de treball durant tot l'any "i no només en temporada turística", segons ha informat l'entitat en una nota.

"La reducció de la llista de persones en situació d'atur i l'augment de les afiliacions a la Seguretat Social fa que la situació de moltes persones no sigui tan dolenta des del punt de vista personal i econòmic", han manifestat, alhora que han destacat l'augment de la contractació indefinida a Balears, que suposa el 18,14 per cent del total dels contractes.

"Les dades són fruit de l'arribada de la Setmana Santa i de l'inici de la temporada turística a Balears, que genera un augment de la demanda de mà d'obra en el sector serveis i, per tant, redueix les llistes de l'atur", ha apuntat la secretària d'Ocupació i Formació de CCOO, Yolanda Calvo.

"No ens volem oblidar de les dones, que suposen el 57,36 per cent de la població aturada", ha afegit Calvo, qui ha recordat que la bretxa de gènere continua afectant de "manera important" a la població femenina malgrat la millora de la situació econòmica.

DADES ATUR

D'acord a les dades fetes públiques pel Ministeri d'Ocupació, Migracions i Seguretat Social, a l'abril de 2019 el Servei d'Ocupació de Balears (SOIB) tenia 44.730 persones registrades, un 1,96% menys respecte a 2018 i amb un total de 894 persones menys en l'atur.

Respecte al mes de març, el descens de l'atur a Balears ha estat del 18,32% i, en termes absoluts, de 10.031 persones menys en la cua de l'atur. A més, el sector serveis suposa el 96 per cent de la baixada registrada de l'atur.

En el cas de la signatura dels contractes, a l'abril es van signar en Balears un total de 55.745 contractes del que el 18,14 per cent d'ells van ser indefinits mentre que el 81,86 per cent van ser de contractació temporal.

"Encara que les xifres són positives, des de CCOO exigim continuar treballant perquè continuï l'augment de la contractació indefinida, es redueixi la bretxa de gènere i es generin llocs de treball que puguin permetre que la classe treballadora treballi tot l'any i no només en temporada turística", han resolt des del sindicat.