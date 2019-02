Un centenar de persones es concentra a Eivissa en suport al docent que es va disfressar per impartir castellà

Publicado 21/2/2019 18:17:30 CET

EIVISSA, 21 Febr. (EUROPA PRESS) -

Al voltant d'un centenar de persones s'ha concentrat aquest dijous a Eivissa com a mostra de suport "pedagògic i anímic" al docent del CEIP Can Raspalls que ha estat criticat durant els últims dies per disfressar-se per impartir les seves classes de castellà.

Els participants han condemnat "amb fermesa" l'ús de l'educació com a arma política. A més, en el manifest, l'Associació Professional de Docents d'Eivissa, la FAPA d'Eivissa i membres del claustre i de l'Associació de pares i mares de Can Raspalls, entre d'altres, han criticat que no s'hagi contrastat la informació amb els professionals educatius per conèixer la fonamentació pedagògica de la pràctica denunciada públicament.

Segons han declarat, aquesta pràctica consisteix en l'ús d'un 'alter ego' per part del docent com un "referent lingüístic" per "afavorir l'ús del castellà en aquesta àrea". Així, han assegurat que es tracta d'una pràctica molt habitual" en comunitats lingüístiques bilingües, així com en classes d'anglès.

Entre altres qüestions, els participants han criticat també que grups polítics se sumeixen a la campanya de "desprestigi" d'un centre públic per obtenir "rèdit polític".

Des de l'Apima del centre han declarat que "mai" han rebut cap mena de queixa per la tasca del docent i el denunciant no s'ha posat en contacte amb l'associació per mostrar el seu malestar.

Els participants en la concentració han considerat necessari que deixi d'usar-se l'educació "com a arma política" posat que això, diuen, desprestigia la tasca de centres i docents.