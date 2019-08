Coiba rebutja el document de l'Organització Mèdica Col·legial 'L'Atenció Primària de Salut a Espanya 2025'

Publicado 2/8/2019 17:42:34 CET

Veuen "una falta de respecte" que es compari la infermeria amb l'homeopatia

PALMA DE MALLORCA, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Col·legi Oficial d'Infermeria de Balears (Coiba) ha rebutjat aquest divendres el document de l'Organització Mèdica Col·legial 'L'Atenció Primària de Salut (AP) a Espanya 2025' i ha lamentat que "solament s'hagi comptat amb una part dels treballadors" d'Atenció Primària per a la seva elaboració.

En un comunicat, Coiba ha argumentat que és "inconcebible" l'elaboració d'un document que pretén reflexionar sobre "on va i on ha d'anar l'Atenció Primària a Espanya, contant únicament amb una part dels professionals que integren l'AP i sense la participació de pacients i usuaris".

En aquest sentit, han argumentat que des de tots els àmbits assistencials s'estan realitzant esforços per centrar l'assistència en les persones, les famílies i la comunitat i no en els professionals, i han considerat que "aquest document reflecteix tot el contrari".

A més, han opinat que el document sembla "una suma de reivindicacions de la professió mèdica sobre competències, condicions laborals i retributives", en comptes d'un document amb propostes de millora per a l'Atenció Primària de Salut.

D'altra banda, Coiba ha considerat "una falta de respecte a tot un col·lectiu" que el document "compari la infermeria amb l'homeopatia" i han titllat de molt greus "les acusacions cap a les infermeres de ser responsables d'incrementar els costos en l'assistència sanitària i de prescripcions inadequades".

Finalment, han assegurat que el document veta a les infermeres per dirigir els centres de salut, i creuen que aquest veto està fonamentat en "un plantejament gremial, egocèntric i llunyà a la realitat". Finalment, el col·lectiu ha defensat que "l'avanç i el desenvolupament de les competències d'altres professions és una fortalesa i no una amenaça per al sistema".