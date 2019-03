Company diu que "caldria demanar-li a Armengol" per què "va voler mantenir el llaç groc" en el Parlament

Publicado 29/3/2019 13:38:14 CET

PALMA DE MALLORCA, 29 Març (EUROPA PRESS) -

El líder del PP balear, Biel Company, ha dit aquest divendres que "caldria demanar-li" a la presidenta del Govern, Francina Armengol, per què "va voler mantenir, juntament amb el pacte d'esquerres, el llaç groc" ---que simbolitza la protesta al procés judicial contra els polítics catalans-- en el Parlament, "encara que la Junta Electoral central demanés la seva retirada".

Així ho ha manifestat en declaracions als mitjans en la presentació de candidats 'populars' de les Illes al Congrés i al Senat on, així mateix, ha assegurat que "l'esquerra radical" l'única cosa que cerca és, a parer seu, "confrontar".

VOX

D'altra banda, preguntat pel suport del PP a la moció de Vox a l'Ajuntament de Calvià en matèria lingüística, Company ha dit que "el que es va fer va ser donar suport a la defensa de les dues llengües cooficials", "no en contra de res, a favor".

"Aquesta és la política que portem i volem que les dues llengües s'utilitzin de forma natural, com sempre es va fer fins que en el 2000 va arribar el pacte d'esquerres i les van enfrontar", ha explicat.

Així mateix, ha apuntat que "no és tracta de 'amb qui' pactar" si no que, segons ha defensat, "la qüestió és com governar".