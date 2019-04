Company, sobre Tezanos: "Que deixi de beure abans de publicar les enquestes del CIS"

Publicado 9/4/2019 17:09:18 CET

MENORCA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP balear, Biel Company, ha criticat aquest dimarts els resultats de la macroenquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) que només atribueix un diputat 'popular' per Balears i ha dit sobre el seu president, José Félix Tezanos, "que deixi de beure abans de publicar les enquestes".

Company ha fet aquestes declaracions preguntat per periodistes en un acte de campanya a Menorca, on ha afegit que "no sap si els resultats són de rialles o de veritat" i que "estan jugant amb els diners dels espanyols".

Així mateix, ha considerat que "és de traca" i que "es desautoritza a ell mateix" amb el fet que hi hagi una prospecció de dos diputats per a Podem i només un per al seu partit, i ha demanat que "deixin de fer conya Tezanos i Sánchez".

Amb tot, Company ha recordat que des del PP "té clar cap a on anar", "sempre en la mateixa direcció", i volen treure "els millors resultats" per "estar on toca i quan toca, dignificant la política".