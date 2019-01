Company titlla Armengol de "presidenta 'fake'" i diu que els PGE la deixen "contra les cordes" i "invalidada"

Publicado 17/1/2019 13:50:53 CET

El PP considera que Armengol "hauria de plantejar-se anar-se'n fins i tot abans de maig"

PALMA DE MALLORCA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El president del PP balear, Biel Company, ha titllat aquest dijous a la presidenta del Govern, Francina Armengol, de "presidenta 'fake'", assenyalant que la caiguda en la inversió per a Balears als Pressupostos Generals del Govern de Pedro Sánchez la deixa contra les cordes" i "invalidada per tornar a presentar-se com a candidata" a les eleccions de maig.

Així s'ha expressat Company a una roda de premsa a la qual ha acusat la socialista d'"acotar el cap davant Madrid" després de practicar "tota la legislatura una política d'engany i 'fake news'" culpant el PP.

Segons Company, Armengol "ha tancat la legislatura en fals". El president del PP ha dit que va ser "'fake'" (fals, en anglès) que amb Sánchez Balears tindria "un sistema de finançament boníssim" o el conveni de carreteres, o que quan arribés el PSOE a la Moncloa "tot aniria bé per Balears".

Per això, segons el parer del PP, la baixada de l'11,5 per cent de la inversió de Balears prevista als PGE de 2019 ha estat "la gota que ha fet vessar el tassó".

ARMENGOL "S'HAURIA DE PLANTEJAR ANAR-SE'N ABANS DE MAIG", SEGONS COMPANY

El 'popular' ha dit que Armengol és "la pitjor negociadora que ha tingut aquesta Comunitat" i que això "no s'hauria de consentir i hauria de tenir conseqüències".

"S'hauria de plantejar anar-se'n fins i tot abans de maig", ha asseverat Company, que ha insistit que Armengol porta "mesos que tot li surt malament des que va entrar Sánchez" i "cada vegada va a pitjor". Així, ha afegit que al seu entendre, la socialista balear està "esgotada políticament".

D'altra banda, Company ha demanat al conseller de Treball, Comerç i Indústria, Iago Negueruela, que "es vagi a Madrid" per negociar la bonificació en la contractació de fixos-discontinus durant els mesos de novembre, febrer i març, amb l'objectiu d'allargar la temporada alta a les Illes, perquè "Sánchez es va oblidar d'incloure-ho en els PGE". "Que facin, si fa falta, un Reial decret Llei perquè no s'esperi a la possible o impossible aprovació dels PGE", ha conclòs el líder 'popular'.

LLEI DE CANVI CLIMÀTIC

Paral·lelament, fent-se ressò d'una queixa de l'Associació Nacional de Fabricants d'Automòbils, Company ha denunciat que "gràcies al rebombori de la Llei de Canvi Climàtic" plantejada pel Govern d'Armengol, "s'han incrementat les compravendes de dièsel antics amb més de 20 anys, que són els que més contaminen", al mateix temps que l'arxipèlag "es queda a la cua en venda de vehicles nous" menys contaminants.

Davant això, Company ha dit que el PP prefereix "fugir de prohibicions" per anar "a una política en positiu", i que aposten per un 'Pla Renove' amb 6.000 euros per compra de vehicles híbrids o elèctrics.

Finalment, Company també ha anunciat que aquest cap de setmana una delegació del PP balear formada per un centenar de persones es desplaçarà Madrid per la convenció nacional del partit, a la qual es tractaran quatre eixos temàtics: economia, educació, unitat d'Espanya i concòrdia.