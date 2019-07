La concessionària de neteja a Sant Antoni (Eivissa) demana una setmana per analitzar les propostes dels treballadors

Publicado 17/7/2019 17:55:27 CET

De no arribar a un acord, hi haurà vaga indefinida a partir del 29

EIVISSA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Els treballadors de la UTE Portmany i representants de la seva empresa tornaran el dia 24 a reunir-se en el Tribunal d'Arbitratge i Mediació de Balears (Tamib) per tractar d'aconseguir un acord que eviti la vaga indefinida entre els operaris de la neteja municipal a Sant Antoni a partir del 29 de juliol.

Segons han explicat a Europa Press des del sindicat CCOO, la primera trobada ha tingut lloc aquest dimecres i ha durat prop d'una hora. En aquest, l'empresa ha sol·licitat l'ajornament per valorar a través dels seus òrgans executius les propostes plantejades pels treballadors.

"La seva intenció és seguir negociant fins a última hora", ha explicat el secretari general de la delegació pitiusa de CCOO, Felipe Zarco, qui ha reiterat que els treballadors volen "esgotar fins a l'últim cartutx per evitar la vaga". "L'empresa té bona predisposició, però no bones propostes", ha insistit.

El sindicat ha explicat que la pujada proposada per l'empresa és "escassa", encara que pitjor és que no volen aplicar-la en el salari base, sinó en un únic pagament, "la qual cosa és una línia vermella, es negociï el que es negociï".

Zarco ha recordat també que demanaven que no hi hagués tanta eventualitat en la plantilla, encara que ara com ara no han abordat aquesta qüestió.

Aquest dijous, el Tamib acollirà la reunió amb Valoriza, empresa concessionària del servei de neteja a Eivissa, els treballadors de la qual també aniran a la vaga indefinida el dia 29 en cas de no arribar a un acord. La convocatòria oficial de l'atur es va realitzar el passat 5 de juliol.