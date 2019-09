El Consell "comparteix la preocupació" de Sant Llorenç pel retard en les ajudes estatals per les inundacions

Actualizado 13/9/2019 18:27:31 CET

El conseller insular de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local, Jaume Alzamora, i l'alcalde de Sant Llorenç des Cardassar, Mateu Puigròs. - CONSELL DE MALLORCA

El Consell signa dos convenis de col·laboració amb Sant Llorenç per comprar vehicles elèctrics i control de felins

PALMA DE MALLORCA, 13 Set. (EUROPA PRESS) -

El conseller insular de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local, Jaume Alzamora, ha manifestat aquest divendres que "comparteix la preocupació" de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar pel retard en l'arribada de les ajudes estatals per cobrir les despeses derivades de les inundacions d'octubre de 2018.

Segons ha informat el Consell en una nota de premsa, durant una trobada per a la signatura de dos convenis relacionats amb altres matèries, el batle de Sant Llorenç, Mateu Puigròs, ha traslladat al conseller insular que les ajudes estatals no estan arribant i ha expressat el seu descontentament. Alzamora li ha transmès que entén la inquietud del consistori i li ha mostrat el seu suport.

Com ha recordat el Consell, després de les inundacions de l'any passat a Mallorca, en les quals van morir 13 persones, el Consell de Ministres va declarar els municipis del Llevant zones afectades greument per una emergència de protecció civil i, en conseqüència, es va iniciar una línia d'ajudes per a les reparacions d'infraestructures municipals.

En el cas de Sant Llorenç, el consistori va realitzar actuacions per valor d'uns 10,59 milions d'euros. El Consell es va comprometre a cobrir el 25 per cent i, per això, el passat mes de juliol va concedir 2,7 milions d'euros a l'ajuntament. Per la seva banda, el Govern aporta un altre 25 per cent, i a l'Estat li correspon el 50 per cent restant.

CONVENIS

Alzamora i Puigròs han signat dos convenis de col·laboració entre el Consell i l'Ajuntament. Amb el primer, el municipi rebrà una subvenció de 20.754 euros per adquirir un vehicle totalment elèctric.

El segon conveni permetrà que el consistori rebi 6.183,75 euros per actuar sobre la població de felins assilvestrats en zones urbanes. Les actuacions poden ser des de campanyes de sensibilització fins a accions de control sanitari i esterilitzacions