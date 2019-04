El Consell instarà les empreses de lloguer de bicicletes al fet que afegeixin llums en la seva part posterior

Publicado 10/4/2019 14:11:38 CET

PALMA DE MALLORCA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha acordat aquest dimecres en la Comissió de Seguretat Viària de Ciclistes mesures per augmentar la seguretat dels ciclistes en les carreteres de l'illa i, entre altres, instaran les empreses de lloguer de bicicletes al fet que afegeixin llums en la part posterior del vehicle.

Segons ha explicat el Departament de Territori i Infraestructures del Consell, actualment la normativa no ho marca com a obligatori, si bé és "totalment recomanable" per millorar la visibilitat.

Així mateix, s'han tractat altres temes com l'aprovació del projecte de senyalització viària del Pla de vies ciclistes per a l'illa, el Reglament de desenvolupament en matèria d'activitats no permanents menors de recorregut a Mallorca, l'ampliació de vorals a les carreteres i la prova esportiva 'Mallorca 312'.

Pel que fa al projecte de condicionament i ampliació dels vorals, el projecte consisteix a ampliar-los a 1,80 metres en algunes de les vies de l'illa per augmentar la seguretat i facilitar la circulació dels ciclistes i dels conductors.

Pel que fa al reglament de desplegament en matèria d'activitats no permanents, s'ha informat que s'està a l'espera del dictamen del Consell Consultiu pendent d'aprovació.

Si és favorable, l'aplicació del Reglament començaria a partir de l'any de 2020 i es fixaria un procediment i uns terminis per elaborar un calendari anual de proves esportives.

Pel que fa al 'Mallorca 312', la prova començarà a les 07.00 hores del 27 d'abril i finalitzarà al capvespre, sense concretar perquè depèn del ritme dels ciclistes.