El Consell de Mallorca llança la campanya 'Regala Igualtat' per a Sant Valentín "en contra del mite de l'amor romàntic"

Publicado 7/2/2019 12:13:49 CET

La campanya està encarada a la celebració del 14 de febrer, dia de Sant Valentí

PALMA DE MALLORCA, 7 Febr. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha llançat aquest dijous la campanya 'Regala Igualtat' per Sant Valentí amb l'objectiu principal de "destruir el mite d'amor romàntic" i "fomentar l'amor sa", com a part de les iniciatives que per tercer any consecutiu prepara la institució per a aquest dia.

Segons ha informat en roda de premsa el conseller insular de Participació Ciutadana, Jesús Jurado, "el mite de l'amor romàntic encara està molt integrat" i promou "actituds masclistes" a les quals "és necessari combatre per tots els mitjans", per la qual cosa la campanya pretén abans de res "fomentar relacions de parella sanes".

La campanya consisteix en un vídeo que serà difós per xarxes socials, canals de comunicació del Consell i de la majoria dels ajuntaments de Mallorca, així com les pantalles de l'interior dels vagons dels trens del Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM).

Així mateix, també s'han imprès cartells que seran distribuïts en Opis de la ciutat de Palma i unes borses de marxandatge.

En el vídeo apareixen tres dones de tres edats diferents --jove, de mitja edat i edat adulta-- que interpel·len a les seves parelles al fet que els "regalin igualtat". Així, es pot escoltar a una noia dient "Unes flors? Sí! Però prefereixo que no em prohibeixis mirar el mòbil". També es pot escoltar a una altra dona dient a la seva parella "Un sopar romàntic? Genial! Però també estaria genial que posessis la rentadora".

A més, com a part de la campanya està previst que el dia 14 de febrer, el mateix dia de Sant Valentín, Irantzu Varela, feminista i 'youtuber' basca, faci una xerrada a les 19.00 hores a Calvià.

El Consell ha volgut recordar "la importància de la campanya en l'àmbit social", que fa la institució per tercer any consecutiu amb diferents lemes, i que "no tenen un altre objectiu que desmuntar mites i promoure relacions de parella sanes".

Finalment, Jurado ha volgut llançar un missatge a favor del petit comerç i ha expressat la importància de "utilitzar el comerç local" a l'hora de comprar regals pensats per a aquest dia.