La Conselleria de Cultura aporta 5.000 euros a la VII edició de Formentera Fotogràfica

Publicado 30/4/2019 16:54:45 CET

FORMENTERA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria balear de Cultura, Participació i Esports, a través de l'Institut d'Estudis Baleàrics, ha aportat 3.500 euros per cobrir les inscripcions de 14 fotògrafs professionals de Balears a la 'Formentera Fotogràfica'.

A més de les despeses de la inscripció, l'IEB s'ha fet càrrec dels honoraris dels ponents Silvia Prió i Antonio Moreno, la participació dels quals eleva la inversió a un total de 5.000 euros.

Segons ha destacat el Govern, com a complement els participants poden demanar ajudes per al desplaçament dins de la línia de subvencions del IEB.

A partir d'una convocatòria oberta per part de l'Institut d'Estudis Baleàrics que es realitza per segon any consecutiu, 14 fotògrafs han gaudit dels tallers i ponències a Formentera, a més de revisió de portafolis, visites a exposicions, projecció de documentals i sortides guiades.

El Govern ha destacat que Formentera Fotogràfica, que aquest any celebra la seva VII edició, ha destacat des dels seus inicis per atreure a primeres figures de la fotografia. Aquest any destaquen dos membres de l'agència Magnum, l'espanyola Cristina García Rodero i el britànic Martin Parr.

Formentera Fotogràfica s'ha consolidat ja en el panorama estatal i internacional com un de les trobades "més interessants" per als amants de la fotografia, segons l'Executiu.