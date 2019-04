La Conselleria d'Educació convoca 20 places per a professorat a l'Institut d'Ensenyaments a Distància de Balears

Publicado 10/4/2019 14:05:27 CET

La conselleria d'Educació i Universitat ha publicat aquest dimecres la convocatòria per cobrir, en comissió de serveis, una vintena de places per a professorat a l'Institut d'Ensenyaments a Distància de Balears (Iedib) que s'assignaran a funcionaris de carrera per mitjà d'un concurs de mèrits.

La cartera dirigida per Martí March ha detallat en una nota de premsa que les comissions seran prorrogables encara que tindran una limitació temporal i, a més, ha avançat que el professorat rebrà una formació específica en ensenyaments a distància en entorns virtuals i en tutorització i dinamització d'aules virtuals.

AMPLIACIÓ OFEREIX FORMATIVA

Cal ressaltar que en el curs 2019-2020 l'Iedib ampliarà la seva oferta formativa incorporant cinc cicles de Formació Professional (FP), per la qual cosa es necessita un cap d'estudis adjunt d'FP així com professorat especialista.

En concret, Educació ha detallat que el proper curs s'incorporen a l'Iedib els Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM) d'Atenció a Persones en Situació de Dependència; el CFGM d'Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques; el CFGM d'Emergències Sanitàries; el CFGM de Sistemes Macroinformátics i Xarxes; i el Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS) d'Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa.

D'altra banda, la Conselleria ha destacat que el curs 2019-2020 s'impartiran els nivells bàsics I i II dels idiomes anglès i alemany i espanyol per a estrangers de l'Escola Oficial d'Idiomes (EOI).

Les places a proveir en comissió de serveis consisteixen en dues places a mitja jornada de l'especialitat d'alemany; una plaça a mitja jornada de l'especialitat d'anglès; una plaça a mitja jornada de l'especialitat de castellà; i una plaça a mitja jornada de l'especialitat de francès. Aquestes són totes a l'EOI.

Per la seva banda, l'oferta formativa en FP requerirà docents en els cicles d'Informàtica amb 5 places; dues places d'Instal·lacions Electrotècniques; dues places de Procediments Sanitaris i Assistencials; dues places de Processos Sanitaris; una plaça de Serveis a la Comunitat; una plaça de Sistemes Electrotècnics i Automàtics; i dues places de Sistemes i Aplicacions Informàtiques; a més de docents per impartir hores en les especialitats de Formació i Orientació Laboral (FOL) i Llatí i Grec.

FORMACIÓ FLEXIBLE

La Conselleria ha recordat que l'Iedib, l'entrada del qual en funcionament s'ha produït aquest curs escolar i que avui dia compta amb 14 centres col·laboradors, es caracteritza per la compatibilització amb altres estudis o amb l'activitat laboral dels alumnes que desitgin estudiar de manera no presencial en dur a terme les activitats en xarxa.

Finalment, han assenyalat que actualment es poden cursar estudis de batxillerat a distància de totes les modalitats; el programa Xarxa; preparació per la PBAU i/o la prova lliure de batxillerat; preparació per a l'accés a la Universitat per a majors de 25 anys, i el grau mitjà de FP de Persones en situació de dependència.