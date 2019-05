El Consorci Borsa d'Allotjaments Turístics destinarà 21,8 milions a millorar infraestructures turístiques de Mallorca

Publicado 3/5/2019 14:52:56 CET

La Junta Rectora del Consorci Borsa d'Allotjaments Turístics (CBAT) ha aprovat aquest divendres destinar un total de 21,8 milions d'euros a 64 projectes de millora de les infraestructures turístiques presentats per 43 municipis de Mallorca, una línia d'ajudes que s'emmarca en la convocatòria de subvencions de 2018 de la CBAT.

Segons ha informat la consellera d'Innovació, Investigació i Turisme, Bel Busquets, en declaracions als mitjans després de la Junta Rectora, es destinaran un total de 34,5 milions d'euros a la millora d'infraestructures ja que el CBAT cobrirà el 80 per cent del cost total dels projectes. "Gràcies a borsa d'allotjaments turístics, podem destinar la recaptació a la diversificació i a la desestacionalització turística", ha manifestat Busquets.

AMPLIACIÓ DE PRESSUPOST

D'altra banda, la Junta Rectora del CBAT ha ratificat l'acord del Consell de Govern sobre l'ampliació del pressupost de la convocatòria de subvencions de la CBAT en 6,9 milions d'euros ja que, segons ha informat la Conselleria, el Consorci "disposava de recursos propis suficients".

D'aquesta manera, els 6,9 milions d'euros procedents de l'ampliació pressupostària se sumen als 14,9 milions d'euros inicials destinats a la millora d'infraestructures turístiques prevists inicialment en la convocatòria. Així, en total el CBAT destinarà 21,8 milions d'euros en ajudes per millorar infraestructures turístiques de Mallorca a la convocatòria de 2018.

"Aquestes inversions repercutiran de forma directa en l'economia local ja que la gran majoria de les empreses que executaran els projectes estan radicades a Balears", ha apuntat Busquets, qui ha afegit que d'aquesta manera s'assegurarà la "millora de les condicions laborals" dels treballadors.

Preguntada per la posada en marxda dels projectes aprovats, Busquets ha declarat que, a dia d'avui, no hi ha cap projecte aprovat en la convocatòria de 2018 que s'hagi iniciat. "Ara es demanarà la informació pertinent als Consistoris beneficiats", ha assenyalat.

"MULTITUD DE PROJECTES"

Respecte als projectes subvencionats, la titular de la cartera de Turisme ha assenyalat que es caracteritzen per la "multitud i diversitat" existent i ha apuntat que afectaran tant a zones consolidades turísticament com a municipis de l'interior de l'Illa.

Així, Busquets ha detallat que es destinaran fons públics per desenvolupar rutes cicloturístiques a Llubí, camins senderistes a Ariany o millores en l'enllumenat de Sineu. A més, ha ressaltat la inversió pública en millores de l'accessibilitat a zones turístiques consolidades i s'ha referit a les obres viàries previstes a Sant Elm així com a la inversió d'un milió d'euros per millorar l'accessibilitat a Canyamel.

Altres dels projectes consisteixen en l'embelliment de la plaça del Carme de Portocristo (dotat amb 500.000 euros), la millora del Passeig Marítim de Cala Millor (500.000 euros) o de Cala Bona (432.500 euros), el projecte de recuperació dunar i instal·lació temporal de bar de platja i banys a Cala Torta (151.500 euros) o l'adquisició del Cinema Recreatiu de Llucmajor com a seu d'activitats, per valor de 500.000 euros.

PRIORITZACIÓ DE PROJECTES

Per la seva banda, la vicepresidenta executiva de la Federació Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), María José Aguiló, s'ha expressat en la mateixa línia que Busquets en destacar la "diversitat" dels projectes aprovats en la convocatòria de 2018.

No obstant això, s'ha referit a la necessitat de "reflexionar" sobre la destinació final dels recursos per saber si es compleix amb les finalitats prioritzades per la convocatòria.

"És important prioritzar els fons per realitzar les accions que tinguin el major efecte i des de la FEHM som partidaris que hi hagi diferents línies d'ajudes per a diferents activitats, és quelcom que s'ha de debatre de cara a la redacció de futures bases", ha afirmat.

Cal recordar que, durant la present legislatura, el CBAT -òrgan gestor de les places turístiques de Mallorca integrat pel Govern, el Consell de Mallorca i agents socials i econòmics-, ha llançat dues convocatòries de subvencions per un valor total de 37,5 milions d'euros, ja que el 2017 es va aprovar destinar 15,5 milions d'euros que se sumen als 21,8 de la convocatòria de 2018. Segons ha informat la Conselleria, un total de 113 projectes es veuran beneficiats d'aquestes ajudes.