Cort i el Consell signen un conveni de col·laboració per construir una senda ciclable d'accés a Son Espases

PALMA DE MALLORCA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Departament de Territori i Infraestructures del Consell de Mallorca i l'Ajuntament de Palma han signat aquest divendres un conveni de col·laboració, en el marc de les inversions en concepte de capitalitat, per construir un itinerari de vianants i bicicletes en el camí dels Reis que dóna accés a l'Hospital Universitari de Son Espases.

Segons ha informat Cort en un comunicat, l'alcalde, Antoni Noguera, ha explicat que aquesta actuació té com a objectiu "humanitzar Son Espases perquè es pugui accedir a peu o en bicicleta en condicions de seguretat" i ha agraït al Consell "el treball i les aportacions fetes a través de la Llei de Capitalitat, que donen l'oportunitat de treure endavant projectes com aquest".

Per la seva banda, la consellera insular de Territori i Infraestructures, Mercedes Garrido, ha expressat que amb aquest conveni, que neix "de la col·laboració entre administracions", es podran iniciar unes obres que permetran començar la primera fase d'un projecte que cerca unir Son Espases amb el Secar de la Real i les carreteres de Valldemossa i Sóller.

El regidor de Mobilitat, Joan Ferrer, ha destacat que el projecte "interconnectarà dos nuclis que havien quedat aïllats, Secar de la Real i Son Espases". D'aquesta manera, el conveni de col·laboració entre les dues institucions té una durada de quatre anys que es podrà prorrogar a petició de qualsevol de les parts abans que finalitzi el període de vigència.

CARACTERÍSTIQUES DEL PROJECTE

El cost del projecte ascendeix a 471.166,37 euros, contempla en una primera fase la senda per als vianants i per a bicicletes que connectarà l'actual accés a Son Espases amb el camí dels Reis; i posteriorment, l'execució d'una segona fase que arribaria fins a la carretera de Valldemossa (Ma-1110) i la carretera de Sóller (Ma-11).

Actualment el projecte és a punt de començar la fase de licitació i la previsió és que les obres comencin abans de l'estiu. Tindran una durada de cinc mesos.

La senda ciclable estarà formada per un vial per a vianants format per un paviment de formigó de 3,6 metres d'amplària i 470 metres de longitud confinat entre els vorals, un parterre enjardinat de separació entre la zona per als vianants i la calçada i, finalment, la calçada.