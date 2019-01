Cort destina 700.000 euros a subvencions per a entitats que promoguin activitats d'interès social

Publicado 3/1/2019 11:12:05 CET

PALMA DE MALLORCA, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

La regidora de Benestar i Drets Socials, Mercè Borràs, ha explicat aquest dijous les novetats de les subvencions de 2019 destinades a entitats que promouen activitats d'interès social i ha detallat que aquestes comptaran amb una inversió de 700.000 euros.

"D'aquests 700.000 euros, el 75% està destinat a actuacions comunitàries i territorials per generar contextos preventius, el 13% a la prevenció de situacions de risc social i la resta de subvencions van dirigides actuacions innovadores de cobertura de necessitats bàsiques", ha explicat en roda de premsa.

En aquesta línia, ha detallat que l'any passat l'Ajuntament va invertir un total de 695.000 euros en aquestes subvencions, per la qual cosa els diners destinats per 2019 suposa un increment aproximat de 5.000 euros pel que fa a 2018.

D'aquesta manera, ha insistit en la intenció de Cort de "prioritzar les actuacions comunitàries en barris vulnerables, la prevenció de l'exclusió social de nens i joves i el compliment del compromís adquirit amb el Tercer Sector d'aprovar les subvencions a l'inici de l'any".

A continuació, ha especificat que aquestes ajudes estan dirigides a "entitats sense ànim de lucre que desenvolupen programes prioritaris per aquesta Regidoria", així com "activitats d'interès públic prioritàries".

"Parlem de projectes que reforcen l'actuació municipal o que arriben on no arriba aquesta acció, per la qual cosa són una aposta clara de col·laboració amb el Tercer Sector i compleixen l'objectiu de treballar per la justícia social", ha afegit.

Finalment, ha informat que les bases d'aquestes subvencions ja poden consultar-se a la web de l'Ajuntament i ha recordat que a les 10.00 hores del proper dimarts 8 de gener el Centri Flassaders acollirà una jornada de formació per a totes les entitats interessades a presentar-se a aquestes ajudes.