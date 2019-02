Crida per Palma realitza un acte simbòlic i canvia el nom de la Plaça de la Guàrdia Civil per Plaça de l'1 d'octubre

CRIDA PER PALMA

Aquest dissabte al migdia la formació municipal Crida per Palma ha realitzat una acció simbòlica en el que 'ha canviat' el nom de la Plaça de la Guàrdia Civil per Plaça de l'1 d'octubre en homenatge "al poble del Principat de Catalunya que va exercir el seu dret a l'autodeterminació el dia 1 d'octubre de 2017", segons ha informat la número dos de la formació a Palma, Laura Dorado.

Segons la formació, coincidint amb l'aniversari del fallit cop d'estat del 23F, Crida per Palma ha volgut a més "denunciar la brutal violència exercida per la Policia Nacional i la Guàrdia Civil el dia 1 d'octubre de 2017, i demanar la llibertat de les preses i presos polítics catalans que estan sent jutjats en el Tribunal Suprem".

El cap de llista de la formació municipalista, Manel Domènech, ha assegurat que "la més que evident crisi del règim del 78 evidència que el projecte oligàrquic d'Espanya està esgotat i davant la crisi de règim que, entre altres coses, està fent cada vegada més estreta la democràcia a Espanya, necessitem una sortida netament democràtica, i no pot ser una altra que decidir lliurement el nostre futur com a poble mallorquí exercint el nostre dret a l'autodeterminació".

'TROBADA PER LA SOBIRANIA NACIONAL'

La formació palmesana ha volgut recordar que aquest dissabte, a partir de les 19.00 hores se celebra la 'Trobada per la sobirania nacional: exercim l'autodeterminació, avancem cap a la República' en el Casal de Barri S'Escorxador.

L'acte està obert a tothom i compta amb una taula rodona amb María Gelabert i Tomeu Martí, una intervenció de la candidata Laura Daurat, i un debat popular que ha de servir per construir programa electoral per a les properes eleccions.