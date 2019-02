Cs considera que mentre es parla de "trossejar Espanya", no es parla d'educació, dependència o sanitat

Publicado 11/2/2019 11:25:46 CET

PALMA DE MALLORCA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Cs, Olga Ballester, ha assenyalat aquest dilluns que mentre s'està parlant de "trossejar Espanya", de "possibles indults, d'un possible referèndum i de privilegis", "no es parla d'educació, dependència o sanitat".

Segons ha dit, en la plaça Colón, molts ciutadans li han dit al president del Govern, Pedro Sánchez, que "n'hi ha prou de tantes cessions a les exigències dels secessionistes i nacionalistes i li han demanat que convoqui eleccions ja".

En roda de premsa, Ballester ha manifestat que "Sánchez està portant a Catalunya a una situació molt greu". "Està desintegrant l'estat de dret a Catalunya" i, tal com ha censurat, "està vulnerant els drets i llibertats de molts catalans per a mantenir-se en la Moncloa".

Així, li ha demanat que "deixi de blanquejar als colpistes". "Que deixi d'humiliar i desacreditar la democràcia" perquè, segons ha reiterat, "l'aquesta fent per a mantenir-se en la seva butaca de la Moncloa".

"El senyor Sánchez és un perill per a Espanya perquè no té un projecte per a Espanya, només té un projecte per al senyor Sánchez. Almenys, s'ha tirat cap endarrere amb la figura de l'intermediari i el relator amb la qual estava humiliant la Constitució", ha dit.