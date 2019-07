Cs proposa destinar la depuradora del Coll els 24 milions d'euros de la indemnització per la recollida pneumàtica

Publicado 11/7/2019 14:46:46 CET

PALMA DE MALLORCA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del grup municipal de Ciutadans a Palma, Eva Pomar, ha proposat aquest dijous destinar a la nova depuradora del Coll d'en Rabassa els 24 milions d'euros derivats de la sentència del Tribunal Suprem sobre la recollida pneumàtica.

Els diners són una indemnització que procedeix d'una demanda interposada per l'Ajuntament enfront de la unió temporal d'empreses (UTE) responsable de la recollida pneumàtica. Cs planteja que aquests diners s'utilitzin per "finançar part dels 80 milions del cost total de la depuradora", ja que el projecte "no està entre les preocupacions de Sánchez, i sembla que l'alcalde de Palma, José Hila, té poca influència a Madrid".

Per això, Pomar ha demanat a Cort que sigui qui doni el primer pas per finançar la nova depuradora i acabar amb el problema dels abocaments a la badia. "Si tots posem de la nostra part i deixem de tirar pilotes fora, podem solucionar el problema", ha dit.

La portaveu de Cs també ha censurat la imatge que projecta el tancament de les platges de Palma per abocaments. "Diguin-li a un turista que la platja està tancada cada vegada que plou perquè arriben al mar abocats fecals. Segurament no torni Palma", ha conclòs.