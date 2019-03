Demanen cinc anys de presó a un home per abusar sexualment d'un nen de 8 anys

Publicado 17/3/2019 13:14:03 CET

PALMA DE MALLORCA, 17 Març (EUROPA PRESS) -

La Secció Segona de l'Audiència Provincial de Palma jutjarà els dies 18 i 19 de març a un home per abusar sexualment d'un menor de 8 anys d'edat, que era fill d'una amiga de la germana de l'acusat.

Segons l'escrit de l'acusació, l'home va conèixer a una amiga de la seva germana, els fills menors de la qual, d'entre 8 i 10 anys, estudiaven en el mateix col·legi que els fills del detingut.

Per això, l'acusat li va proposar a l'amiga de la seva germana portar i recollir als seus fills de l'escola, aprofitant que ell també havia de portar als seus fills al mateix centre.

No obstant això, segons la Fiscalia, l'home va aprofitar l'ocasió per "mostrar-se excessivament afectuós amb el fill menor" de la dona, així com per fer-li "regals de gran valor econòmic" amb l'objectiu de "guanyar-se el seu afecte i confiança".

Finalment, l'acusat va aprofitar algunes de les visites que va realitzar el menor a la casa del mateix per ficar-lo a l'habitació i "masturbar-lo en diverses ocasions", així com intentar que el menor li "introduís analment el seu penis a l'acusat".

Per tot això, la Fiscalia demana a l'acusat una pena de cinc anys i la prohibició d'aproximar-se a no menys de 300 metres de la víctima, del seu domicili o de qualsevol lloc que freqüent durant tres anys. A més, demanen que l'acusat indemnitzi a la mare del menor amb 3.000 euros pels danys morals ocasionats.