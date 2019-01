Demanen sis anys de presó a un home acusat d'intentar violar una dona en un local de Magaluf

Publicado 8/1/2019 10:19:56 CET

PALMA DE MALLORCA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Secció Primera de l'Audiència Provincial jutjarà aquest dimarts, 8 de gener, a un home per un delicte d'agressió sexual en grau de temptativa per presumptament intentar violar una dona al bany d'un local de Magaluf, per la qual cosa la Fiscalia demana sis anys de presó.

Segons l'escrit del fiscal, els fets van ocórrer el passat 24 de juny de 2018. La Fiscalia sosté que l'acusat es va dirigir a la cambra de bany de dones d'un bar del passeig marítim de Magaluf, es va abalançar sobre la víctima, a punt de sortir del bany, i la va empènyer amb força dins del cubiculum on es trobava el vàter.

L'acusació continua relatant que l'acusat va tancar la porta, va estampar a la dona contra la paret i va intentar llevar-li la roba, tractant de violar-la sense aconseguir-ho.

La Fiscalia sol·licita sis anys de presó per a l'acusat. Es tracta d'un home de nacionalitat senegalesa, sense antecedents penals i en situació irregular al país. Per això, el Ministeri Fiscal proposa l'alternativa d'expulsió del territori nacional, una vegada que el condemnat accedeixi al tercer grau penitenciari o se li concedeixi la llibertat condicional.

Igualment, també sol·licita una indemnització de 10.000 euros per a l'afectada pel perjudici psicològic i moral sofert.