Detenen un home per tràfic de drogues i aixequen 36 actes per tinença d'estupefaents al Passeig Marítim

Agents de la Policia Nacional, juntament amb agents de la Policia Local de Palma, han dut a terme aquest cap de setmana diversos dispositius i controls policials als barris de Passeig Marítim i el carrer Joan Miró de Palma per inspeccionar locals d'oci i espais adjacents a la via pública.

Segons ha informat la Policia Nacional en un comunicat, l'objectiu ha estat el control del tràfic de substàncies estupefaents i vigilància de les zones d'oci amb major afluència de persones, com a conseqüència de les queixes i demandes veïnals.

Així mateix, s'ha procedit a la detenció d'un home per un delicte contra la salut pública a l'interior d'un local. Al moment en el qual els agents van accedir al local, al detingut se li va confiscar vuit paperines, pel que sembla de cocaïna i haixix, preparades per a la seva venda i fins a 1.115 euros en efectiu.

A l'autor se li va fer un escorcoll i se li va intervenir la substància estupefaent a l'interior dels seus calçotets, per la qual cosa es va procedir in situ a la seva detenció per un delicte contra la salut pública.

En el dispositiu s'han aixecat 36 actes per tinença de substància estupefaents, dos per objecte prohibit, per part de la Policia Local de Palma s'han aixecat fins a vuit actes per infracció administrativa dels locals, per motius tals com no posseir segur, persones menors en el seu interior, no tenir limitadors de so o extintors caducats.