El director de l'Aeroport de Palma assegura que estan "preparats" pel Brexit i els seus "possibles escenaris"

Tomás Melgar insisteix que Son Sant Joan no creixerà en capacitat i avança que instal·laran plaques solars per aconseguir un 40% d'autoabastiment

El nou director de l'Aeroport de Palma, Tomás Melgar, ha assegurat aquest divendres que la infraestructura està preparada pel 'Brexit' i els seus "possibles escenaris".

Així ho ha indicat en una trobada amb els mitjans en el qual ha explicat que, entre altres mesures, es reorganitzarà la recollida d'equipatges perquè es faci en una sala única, amb una "solució provisional" inicial per al control de béns en la duana.

Tots els passatgers passaran per una mateixa sala i sortiran pel centre de la terminal, però utilitzant una sortida diferent en funció de l'etiqueta de la seva maleta, que indicarà si és de la Unió Europea.

D'aquesta manera es pretén donar resposta a l'augment de passatgers no shengen que suposarà donar aquesta consideració als britànics -un dels principals mercats de Mallorca-. Fins ara, la recollida d'equipatges de Palma per als viatgers de fora de la UE es feia en una sala més petita i separada de la resta -coneguda en l'argot aeroportuari com a 'bombolla'-.

Melgar no ha especificat quan s'engegarà aquest canvi, si bé ha mantingut que estarà llest pel 31 de gener, data prevista pel 'Brexit' després de la victòria electoral del conservador Boris Johnson al Regne Unit.

Igualment, Melgar ha mantingut que també estan preparats per al canvi pel que fa al control de persones. A més, "molt probablement" en el futur Son Sant Joan implantarà el sistema de reconeixement biomètric que ja funciona a Maó. Sí que caldrà concretar altres casuístiques, com el viatge amb mascotes.

L'AEROPORT NO CREIXERÀ EN CAPACITAT

D'altra banda, Melgar ha insistit que l'Aeroport no creixerà en capacitat posat que "la societat no ho està demanant", sinó "al contrari". El director de la infraestructura ha puntualitzat que la capacitat declarada segueix sent la mateixa des de 1997: 12.000 passatgers en hora punta, la qual cosa "no vol dir que s'utilitzi" tota aquesta capacitat.

"La nostra intenció no és incrementar-la, no hi ha cap necessitat", ha manifestat el director, que ha apuntat que el creixement d'activitat a l'estiu ha estat "pràcticament pla".

Pel que fa a l'hivern, l'últim mes ha acabat "una mica per sota de l'any passat" i la previsió és tancar 2019 amb una taxa de més d'un 2 per cent. El mercat espanyol i el britànic estan "funcionant bé", mentre que l'alemany es comporta "una mica més fluix".

A més, Melgar ha apreciat que després de la fallida de Thomas Cook, la resta de companyies han reaccionat "molt ràpid" i han cobert la pèrdua.

40% D'ENERGIA AUTOPRODUÏDA

D'altra banda, el nou director ha detallat alguns dels futurs projectes, com la construcció de nous 'fingers' -que evitaran el desplaçament dels passatgers amb autobús a l'avió-.

Així mateix, Son Sant Joan incrementarà els percentatges d'energia renovable comprada, i instal·larà plaques fotovoltaiques, amb l'objectiu d'aconseguir un 40 per cent d'energia autoproduïda. Per a això, ja estan estudiant els espais en els quals es col·locaran les plaques solars.

També en matèria de sostenibilitat, l'Aeroport inaugurarà en uns mesos una vintena de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics i en el futur preveu instal·lar centenars d'ells. Amb això, podrà oferir servei als 'rent a car' als quals la normativa autonòmica els ha imposat percentatges obligatoris de vehicles elèctrics.

Paral·lelament, està en marxa un projecte per a un hangar d'aviació general, la construcció de la qual ja ha estat adjudicada. Pel que fa al pla d'activitats complementàries per als terrenys de l'aeroport, Melgar ha insistit que no urbanitzarà res de nou i ha avançat que s'ha convidat al Govern, al Consell de Mallorca i a l'Ajuntament de Palma a treballar conjuntament. Melgar també està disposat a reunir-se amb els grups ecologistes per traslladar-los les seves intencions i ser "totalment transparents".

Igualment, s'invertirà a millorar la qualitat de les instal·lacions i modernitzar la terminal, "que té ja gairebé 25 anys". Melgar ha insistit que tenen "vocació de servei públic".