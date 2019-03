Una dotzena de feministes protesten contra la "violència judicial patriarcal" amb una 'performance' davant els Jutjats

Publicado 5/3/2019 13:48:06 CET

PALMA DE MALLORCA, 5 Març (EUROPA PRESS TELEVISIÓ) -

Una dotzena d'activistes del Moviment Feminista de Mallorca han protestat aquest dimarts contra la "violència judicial patriarcal" amb una 'performance' davant els Jutjats d'Avinguda Alemanya de Palma, en la qual part del grup s'ha estès inert sobre la vorera amb cartells morats amb missatges com 'No és abús, és violació' o 'Si és patriarcal no és justícia'.

La portaveu del Moviment Feminista, Ana López, ha explicat que amb aquesta acció demanen "que els estereotips de gènere i tabús dins de les sales de vista s'acabin" i reclamen que la Justícia tingui "formació, capacitació i sensibilització amb perspectiva de gènere".

