Eivissa i Formentera encapçalen la reducció de la sinistralitat laboral a Balears, segons el Govern

Publicado 13/3/2019 18:15:25 CET

EIVISSA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Eivissa i Formentera encapçalen la reducció de la sinistralitat laboral a Balears. En concret, Eivissa presenta una reducció del 4,5 per cent i Formentera de l'11,6 per cent, sent "les Illes que presenten una major reducció de la sinistralitat de tot Balears, i Formentera fins i tot es troba sota la mitjana estatal", ha assenyalat el Govern.

La directora general de Treball, Economia Social i Salut Laboral, Isabel Castro, ha presentat aquest dimecres en roda de premsa les xifres de sinistralitat corresponents al 2018 a Eivissa i Formentera. Castro ha dit que aquesta reducció a nivell balear i insular té lloc en un moment de màxims històrics d'afiliació i de nivells d'atur més baixos.

En termes autonòmics, l'índex de sinistralitat a Balears ha disminuït per primera vegada en set anys i manté la tendència de ralentització iniciada en 2017. Concretament, ha assenyalat el Govern, l'índex es va reduir un 1,5 per cent en 2018 respecte a l'any anterior i la taxa de sinistralitat es va situar en 4.926,58 punts amb un total de 20.500 accidents.

ACCIDENTALITAT PER SECTORS

Des del Govern han apuntat que la majoria dels accidents laborals, un 99 per cent, són de caràcter lleu. Quant als accidents mortals, el 2018 es van registrar a Balears dos per causes materials i un per altres causes, unes xifres inferiors als 11 accidents amb causa de mort produïts el 2017.

Balears, han destacat, se situa ja entre les comunitats que redueixen accidentalitat (0,69 per cent), lleugerament per sota de la mitjana nacional.

Castro ha recordat que en el sector de l'hostaleria la sinistralitat ha disminuït un 1,7 per cent i ha explicat també les mesures que s'han engegat en la construcció des de fa un any i que han permès una caiguda dels accidents del 3,9 per cent.

La resta de sectors també han reduït la sinistralitat, com a serveis o indústria. El sector de l'agricultura ha experimentat un augment dels accidents de el 11 per cent.

Castro ha subratllat a més la necessitat de destinar recursos públics a la prevenció de riscos per posar fre als accidents laborals. Així, ha explicat que el pressupost en aquestes àrees s'ha anat incrementant en la present legislatura fins als 4 milions d'euros de 2019. La major inversió pública ha permès passar de 18 a 30 tècnics a Balears, entre altres coses.

Finalment, la directora ha destacat que el 35 per cent dels accidents es produeixen en els tres primers mesos de contracte, per tant, "la temporalitat és un factor que condiciona un elevat índex de sinistralitat", ha conclòs.