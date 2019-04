Els centres de salut Es Banyer i Dalt Sant Joan són els que tenen més barreres arquitectòniques

Publicado 10/4/2019 14:20:14 CET

MENORCA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Els centres de salut Es Banyer d'Alaior, i Dalt Sant Joan de Maó són els que presenten més barreres arquitectòniques, segons es desprèn de l'auditoria d'accessibilitat dels diferents centres de l'Àrea de Salut de Menorca feta pública aquest dimecres i elaborada per la Fundació de Persones amb Discapacitat de Menorca per encàrrec del propi Servei de Salut.

El treball ha servit per posar de manifest les millores necessàries que s'han de dur a terme des del punt de vista de supressió de barreres arquitectòniques dels edificis, així com també de les barreres de tipus comunicatiu per garantir que els centres de salut siguin accessibles per a tots els usuaris.

La metodologia s'ha basat en visites als centres de salut, per comprovar el compliment dels requisits de la normativa vigent, per mitjà d'una llista amb els ítems corresponents que fan referència tant a aspectes de facilitat d'accés al propi edifici i de la mobilitat interior als espais comuns i en les consultes, així com també de comunicació.

En total s'han realitzat 12 visites, durant les quals s'ha constatat que els edificis més antics, com Es Banyer o Dalt Sant Joan són els que presenten més mancances des del punt de vista de les barreres físiques, mentre que un dels aspectes a millorar en tots els centres d'Atenció Primària i a l'Hospital Mateu Orfila de Maó és la implementació d'un sistema de trucada a la consulta pensat també per a persones sordes o amb baixa audició.

"Aquest projecte servirà per millorar i adaptar la xarxa de salut de Menorca, amb edificis i serveis accessibles per a tots, per fer de la nostra illa un lloc on tots tinguem les mateixes capacitats", han assenyalat des de l'Àrea de Salut de Menorca a través d'un comunicat.