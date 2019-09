Els inversors que van oferir 25 milions d'euros per accions del Tren de Sóller renuncien a la compra

Publicado 5/9/2019 20:47:46 CET

Mundra Invest SL, i els seus assessors Goros Investments, que van oferir 25 milions d'euros per accions del Ferrocarril de Sóller, han decidit renunciar a la compra després que hagi conclòs el termini d'acceptació de la proposta.

En un comunicat dirigit als accionistes, els inversors expliquen que hi ha 10 membres del consell d'administració del Ferrocarril que han rebutjat l'oferta. Aquests membres representen més del 57 per cent del capital, per la qual cosa la seva negativa bloquejava la proposta de Goros Investments, que cercava adquirir almenys el 51 per cent.

En aquest context, Mundra i Goros han lamentat que hi havia "una àmplia majoria" d'accionistes que no formen part del consell d'administració "que havien acceptat l'oferta o bé havien manifestat expressament el seu interès en ella".

En l'escrit, l'entitat ha criticat que es privi a aquests accionistes de "la possibilitat d'obtenir un preu tres vegades superior al de les últimes transaccions sobre accions de la companyia" i han subratllat la injecció econòmica que, defensen, podria haver implicat per al municipi.

A més, han lamentat que no se'ls van facilitar dades "que haurien pogut elevar el preu de compra de les accions".

Amb tot, el grup no tanca la porta a avaluar una possible compra d'accions en el futur. "Si en algun moment, alguns membres del consell d'administració, en el seu interès i en el de la majoria dels accionistes minoritaris, volguessin reobrir la nostra proposta, Goros Investments estarà encantat de valorar de nou l'oportunitat", conclouen.

L'empresària catalana Maria del Mar Raventós (Grup Codorniu) és una de les persones que integren el grup inversor interessat a adquirir el Ferrocarril de Sóller.