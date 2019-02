Els investigadors de la Guàrdia Civil van evidenciar la "inexistència" d'alguns treballs encarregats a Over

Publicado 25/2/2019 14:19:16 CET

Assegura que van rebre pressions de "caràcter intern" en relació als informes realitzats sobre la Conselleria d'Interior

PALMA DE MALLORCA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una de les investigadores de la Guàrdia Civil que va analitzar els contractes d'Over Màrqueting amb l'Administració Pública ha assegurat aquest dilluns durant la seva declaració en el judici del 'cas Over' que van evidenciar la "inexistència" d'alguns treballs encarregats a aquesta empresa malgrat que, tal com ha expressat, es van emetre factures per justificar pagaments.

La Secció Segona de l'Audiència Provincial de Balears ha reprès des d'aquest dilluns el judici del 'cas Over', que investiga el presumpte ús de fons públics per beneficiar a Over Màrqueting. El judici es va haver de suspendre per malaltia d'una de les magistrades a finals d'octubre, però s'ha reincorporat al seu lloc recentment.

Preguntada pel Ministeri Fiscal, la guàrdia civil ha explicat que no van rebre atacs i que les "pressions" que van rebre "van ser de caràcter intern" per part dels "màxims" representants de la Comandància.

"Ens van citar als que vàrem fer els informes d'anàlisis i ens van fer preguntes en exclusiva sobre els informes de la Conselleria d'Interior", ha asseverat durant la seva declaració.

En aquesta peça separada, la número 27 del 'cas Palma Arena', els principals acusats són l'expresident del Govern, Jaume Matas i l'ex-delegat del Govern a Balears, José María Rodríguez, tots dos del PP, així com l'empresari Daniel Mercat, propietari d'Over Màrqueting, empresa encarregada de les campanyes electorals del PP en els anys 2003 i 2007. Entre altres persones, també està acusada l'excap de premsa de la Conselleria de Salut, María Luisa Durán.

El judici engloba les tres subpeçes en les quals al seu torn es va dividir la peça 27 i va començar l'1 d'octubre de 2018. En la primera sessió, Matas va arribar un acord pel qual va reconèixer els fets i va acceptar les penes proposades per Fiscalia, quelcom que també va fer Mercat. Ni Rodríguez ni Durán van arribar a un acord.