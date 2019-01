Els símptomes de malalties relacionades amb l'aparell digestiu, el més buscat a Internet pels balears

Publicado 27/12/2018 20:17:19 CET

PALMA DE MALLORCA, 27 Des. (EUROPA PRESS) -

Els símptomes de malalties relacionades amb l'aparell digestiu són el més cercat a Internet durant l'últim any per part dels ciutadans de Balears que, davant qualsevol símptoma, recorren ràpidament a Internet per intentar descobrir què és el que els hi passa.

Segons ha informat isalud.com en un comunicat, a Balears, la malaltia més cercada en Internet en l'últim any ha estat la psoriasis, seguida de fibromiàlgia, esclerosi múltiple, lupus, autisme, endometriosis, dislèxia, hemorroides, trastorns d'ansietat i fascitis plantar.

Així mateix, els símptomes de la malaltia que més cerques ha rebut a Balears aquest 2018 és el càncer de còlon. La resta del top10 dels símptomes més consultats està relacionat amb: menopausa, VIH, celiaquía, còlon irritable, càncer de mama, esclerosi múltiple, helicobacter pylori, hèrnia de hiat i ictus.

"En general, les afeccions gastrointestinals són les més freqüents en les consultes mèdiques, així que resulta lògic que també apareguin entre les cerques que més s'han realitzat durant l'any en Internet", ha assenyalat Jordi Aymar, d'isalud.com.

El top10 d'especialitats mèdiques més cercades en 2018 pels balears ho componen: Osteopatía, Fisioteràpia, Oftalmologia, Logopèdia, Aparell Digestiu, Traumatologia, Urologia, Acupuntura, Neurologia i Odontologia.

Dins de les especialitats mèdiques més cercades, quatre d'elles estan relacionades amb lesions musculars i de l'aparell locomotor --fisioteràpia, osteopatía, traumatologia i acupuntura--, fet que mostra una preocupació per estar físicament bé.

"Unes altres de les especialitats més consultades online aquest any són les relacionades amb la cura de les dents i els ulls, que a més del de la salut té un component important de cura d'imatge", ha afirmat Aymar.