Ensenyat afirma que amb el seu mandat han passat "de la Mallorca de la corrupció" a "la Mallorca de les persones"

Publicado 27/3/2019 14:36:24 CET

El president del Consell ressalta "l'estabilitat" en el seu equip: "Acabo la legislatura sense una sola crisi de govern en el Consell"

PALMA DE MALLORCA, 27 Març (EUROPA PRESS) -

El president del Consell de Mallorca, Miquel Ensenyat, ha assegurat aquest dimecres durant el Debat de Política General del Consell que amb el seu mandat han passat "de la Mallorca de la corrupció i la submissió" a "la Mallorca de les persones".

En el seu discurs, que obre el ple de Política General, Ensenyat ha recalcat que el seu govern ha estat "còmplice amb la ciutadania i les seves necessitats" enfront de la "connivència amb la corrupció".

El president ha defensat que durant aquests quatre anys "el Consell de Mallorca ha aconseguit la seva major rellevància i projecció" i que el seu equip de govern ha estat "exemple de saber governar des de la diversitat" i "exemple d'estabilitat i honradesa".

"ACABO LA LEGISLATURA SENSE UNA SOLA CRISI"

Ensenyat ha ressaltat "l'estabilitat" en el seu mandat, subratllant que acaba la legislatura "sense una sola crisi de govern en el Consell", malgrat viure "un temps en què han caigut governs sencers, han triomfat mocions de censura i s'han hagut d'avançar eleccions".

Per Ensenyat, els ciutadans van escollir "un govern basat en l'acord i el diàleg", una "aliança" que "ha demostrat ser molt útil". Per això, ha atribuït al "grau d'enteniment" dins de l'equip de govern que hagi finalitzat la legislatura "amb els mateixos consellers que van ser nomenats el 2015".

Per això, ha avisat que "trencant la convivència, impedint la paraula o oprimint els drets dels que pensen diferent no es resol absolutament res", i ha considerat necessari que el Consell "rebutgi els moviments que volen erosionar drets i llibertats".

EL DEUTE BANCARI DEL CONSELL, DE 133 MILIONS A 6

Ensenyat ha mantingut que la seva gestió dels diners públics ha estat "exemplar", informant que el deute bancari de la institució insular ha passat de 133 milions a sis milions d'euros, malgrat que el Consell està "infrafinançat".

En aquesta línia, el president mallorquí ha reivindicat la necessitat de derogar la 'Llei Montoro', que veu com "un instrument ideològic de centralització i control competencial de les administracions públiques locals" i "una llei contrària al municipalisme" per "boicotejar el treball de les entitats locals".

Segons Ensenyat, sense les "traves" de la 'Llei Montoro', "les inversions fetes encara serien moltes més", encara que "mai abans el Consell havia invertit tant", en referència a "més de 100 milions d'euros d'inversió directa" en els municipis.

En el seu discurs el president ha repassat mesures de tots els departaments, i entre unes altres, ha ressaltat la vigilància de les infraccions urbanístiques, el rescat del túnel de Sóller, el projecte 'Smart Mallorca', la revocació de la importació de residus, el nou contracte de la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) o la Llei de Camins Públics.

El cap del govern insular ha esmentat plans com el d'Equipaments Comercials (Pecma) o el d'Intervenció en Àmbits Turístics (PIAT). "Hem regulat el lloguer turístic permetent-ho on és una oportunitat i limitant-ho on suposa un problema", ha declarat.

Així mateix, Ensenyat ha afirmat que en turisme, després d'assumir les competències de promoció, "el principal cavall de batalla ha estat treballar per allargar la temporada i intentar distribuir el flux de visitants més enllà de l'estiu". "No es tracta de més turistes, sinó que el seu flux s'estengui durant tot l'any i generin igual o més riquesa", ha raonat.

També ha incidit en l'augment pressupostari de la Direcció de Política Lingüística i en el canvi de la data de la 'Diada' de Mallorca, "al lloc i la data que li corresponen per raons legals, històriques i socials".

CARRETERES

Respecte a les obres del traçat Llucmajor-Campos, criticades pels grups ecologistes, Ensenyat ha assegurat que "ha reduït de forma important l'impacte", encara que ha reconegut que "l'ocupació del sòl amb infraestructures viàries no és agradable per a un govern que se sap ecologista".

En aquesta línia, ha remarcat "l'eliminació de macro-infraestructures pendents del Pla de Carreteres". "Aquest govern ha estat el que més projectes de carreteres innecessàries ha eliminat en tota la història de la institució", ha ressaltat Ensenyat.

Amb tot, el president ha demanat avançar en la transferència de competències de transport públic terrestre "perquè qui planeja les carreteres per lògica ha de planificar la xarxa ferroviària i d'autobusos", dos elements que actualment depenen del Govern. Per Ensenyat, que el Consell assumís la "gestió íntegra" de la mobilitat facilitaria engegar un pla "sostenible" i "realista".

En general, Ensenyat ha advocat per assumir noves competències perquè "mai abans el Consell havia tingut tanta capacitat de decisió" però "no és suficient". "No hi ha dubte que l'autogovern ha estat beneficiós per a la ciutadania", ha argumentat. També ha reivindicat millorar la Llei de Finançament dels Consells perquè no poden "estar supeditats a una fórmula que té com base els pitjors anys de la crisi econòmica".