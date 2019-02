Epic demana una relació de les dietes percebudes per l'equip de govern d'Eivissa durant la legislatura

Publicado 11/2/2019 12:03:40 CET

EIVISSA, 11 Febr. (EUROPA PRESS) -

El moviment ciutadà Epic a Eivissa ha presentat un escrit a l'Ajuntament d'Eivissa per sol·licitar la relació de cobraments rebuts per qualsevol membre de l'equip de govern durant aquesta legislatura.

Així mateix, s'ha sol·licitat una còpia de l'ingrés de les dietes a diverses ONG, tal com membres de l'equip de govern es van comprometre a fer en la passada campanya electoral.

En un comunicat, Epic ha considerat "precís controlar" les dietes percebudes pel tinent d'alcalde, Joan Ribas, per acudir a les reunions de la mancomunitat insular de l'escorxador o les percebudes per l'alcalde d'Eivissa, Rafael Ruiz, per acudir a les sessions del Consell d'Administració d'Autoritat Portuària de Balears.