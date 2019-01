La Fundació Banc de Sang i Teixits de Balears anima a la població sana a donar sang

Publicado 28/1/2019 17:17:33 CET

Es necessiten donacions "amb urgència" dels grups O+, O- i A+

PALMA DE MALLORCA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fundació Banc de Sang i Teixits de Balears (Fbstib) ha animat a la població sana a donar sang durant les 29 campanyes compreses entre el 28 de gener i el 2 de febrer, davant el descens de persones donants durant aquest mes per "la falta de temps i raons salut".

En un comunicat emès per Fbstib, s'ha informat que es necessiten "amb urgència" donacions dels grups O+, O- i A+, ja que els nivells de reserva d'aquests tres grups estan per sota del 50 per cent necessari per atendre correctament les necessitats transfusionales dels hospitals de les Illes.

LLOCS ON PODER DONAR

A la pàgina web www.donasang.org es poden consultar els llocs i horaris de les properes campanyes de donació i, en aquest sentit, en termes més concrets, aquest dilluns es pot donar al Banc de Sang, a Plaza Espanya i a Son Ferriol, de Palma; a Formentera i a Sencelles.

D'altra banda, el dimarts es podrà acudir al Banc de Sang, a Palma; a l'Hospital de Manacor, a Manacor; en Sant Climent, a Maó; a Llucmajor; al centre Sanitari de Sa Pobla; a el Local Parroquial de Búger.

Hi ha més punts de donació disponibles amb els horaris a la pàgina web citada i, així mateix, s'ha detallat que les reserves que es poden consultar cada dia, actualitzades a les 02.00 hores.