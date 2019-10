La Fundació Sa Nostra i Bankia engeguen una nova edició dels seus cursos per a adults

Publicado 4/10/2019 13:37:53 CET

PALMA DE MALLORCA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundació Sa Nostra Caixa de Balears i Bankia han anunciat aquest divendres l'engegada d'una nova edició dels seus cursos per a adults, que aquest any comptaran amb un major nombre de places per atendre a la demanda dels alumnes.

Segons han informat en un comunicat, els cursos, que s'iniciaran el proper 21 d'octubre al Centre de Cultura Sa Nostra, responen a matèries com història de l'art i patrimoni històric-artístic, música, escriptura creativa i estimulació cognitiva.

Les novetats d'aquesta edició se centren a l'apartat d'història de l'art i patrimoni històric. Alguns exemples dels nous cursos en aquesta àrea són 'La fotografia en l'art contemporani', 'La Gioconda de Madrid i altres obres del Museu del Prado. Art i Mite', 'Dones artistes: Les pioneres de les avantguardes del segle XX', i 'La vida quotidiana en temps passats des de l'art i l'arqueologia. La dona com a protagonista'.

En l'àmbit musical, s'ofereix 'El piano. L'evolució estilística del piano en la història de la música', 'Viure l'òpera! Una aproximació diferent per a un millor gaudi' i 'El cant de la sibila: De l'oracle de Delfos a Patrimoni de la Humanitat'.

Així mateix, cal destacar que el taller d'escriptura creativa "s'amplia a conseqüència de l'interès despertat entre els alumnes i es creen nous grups", ha declarat la responsable de la Fundació Sa Nostra, Lucía Martín. D'aquesta manera, poden inscriure's en els diferents nivells (iniciació o avançat) segons els seus interessos i objectius.

Finalment, a l'àrea d'estimulació cognitiva s'oferiran tallers de memòria. Els cursos i horaris es poden consultar a la web de la Fundació, si bé, la matrícula dels cursos s'obrirà el proper 7 d'octubre i es podrà realitzar fins al dia 11 d'aquest mateix mes des de les 11.00 hores fins a les 14.00 hores, al centre de Cultura de Sa Nostra o trucant per telèfon al 971595980.