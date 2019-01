El Govern adquireix cinc embarcacions per a la vigilància de les reserves marines a Balears

Publicado 28/12/2018 14:40:49 CET

La vicepresidenta i consellera de Turisme, Bel Busquets, juntament amb el conseller de Medi ambient, Agricultura i Pesca, Vicenç Vidal, ha presentat aquest divendres en el Port d'Andratx les cinc embarcacions adquirides amb fons de l'Impost de Turisme Sostenible per a la vigilància de les reserves marines.

Segons el comunicat de la Conselleria de Turisme, l'adquisició ascendeix a un total de 560.000 euros i permetrà que aquestes noves barques substitueixin a les antigues, ja obsoletes.

Una de les barques tindrà la base a Formentera, amb la finalitat de vigilar la part de ponent de la reserva dels Freus i la nova reserva de la punta de sa Creu que es va aprovar el novembre passat. Les altres quatre treballaran a Mallorca i estaran amarrades en el Port d'Andratx, Colònia de Sant Pere, Colònia de Sant Jordi i s'Arenal.

Durant la presentació, Busquets ha explicat que la compra d'aquestes barques forma part d'un projecte major, el programa de Reserves Marines de Balears, que inclou també la contractació de més personal i el monitoratge de les activitats que es duen a terme en les reserves, també finançat amb fons de l'Impost de Turisme Sostenible.

Així mateix, la vicepresidenta del Govern ha destacat la importància d'aquest projecte i ha incidit en la necessitat que les reserves estiguin ben dotades de mitjans i personal per funcionar i ser una eina real per compatibilitzar la protecció la flora i la fauna marina i l'activitat pesquera.

"Es tracta de fer compatible l'activitat humana amb la protecció de l'entorn amb l'objectiu de garantir la seva perdurabilitat en el temps. Que el paisatge i els recursos que gaudim avui els puguin gaudir també les futures generacions", ha assenyalat Busquets.

D'altra banda, el conseller Vidal ha destacat la importància de la creació de les noves reserves marines i també el seu seguiment, ja que com ha dit, "s'ha treballat molt per poder declarar una nova reserva marina en cadascuna de les Illes de l'arxipèlag arribant així a protegir 63.500 hectàrees". Així mateix, Vidal s'ha congratulat dels bons resultats que ofereixen les reserves sobre l'increment de poblacions de peixos gràcies a les activitats regulades i a la vigilància.

Les pneumàtiques adquirides per Pesca i presentades avui tenen 7,5 metres d'eslora i un motor foraborda de 300 CV. La cabina forma part del mateix fuselatge i els seients són pneumàtics amb una capacitat per 14 places, per poder absorbir els salts sobre les ones. Poden navegar a una velocitat de 40 nusos.

Cal recordar que en aquesta legislatura s'ha constituït la Reserva Marina del Freu de sa Dragonera, amb 708 hectàrees, i la Reserva de la Punta de sa Creu, a Formentera, amb 1059 hectàrees. Així mateix, s'han modificat les normatives de les reserves marines del Llevant de Mallorca i dels Freus d'Eivissa i Formentera, i s'ha retornat la protecció màxima a s'Espardell. D'altra banda, actualment es tramita la Reserva Marina de l'Illa de l'Aire, a Menorca.