El Govern cobrirà el pressupost de Turisme afectat per esmenes de Podem amb 1,8 milions de romanent de l'Aetib

Publicado 12/1/2019 13:24:49 CET

La presència a grans fires es mantindrà, però queden fora la reparació de la façana de l'Aetib al Parc Bit o els pagaments de deute amb entitats

PALMA DE MALLORCA, 12 Gen. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria d'Innovació, Investigació i Turisme realitzarà una modificació de crèdit amb romanent de l'Agència d'Estratègia Turística de Balears (Aetib) per cobrir el pressupost de l'organisme que es va veure afectat per diverses esmenes de Podem aprovades al desembre.

La fòrmula implica incorporar nou pressupost amb els diners sobrants de l'exercici anterior, en concret, uns 1,8 milions d'euros que l'Aetib tindrà al tancament de l'any fiscal de 2018. Amb tot, les esmenes de Podem suposaven 2,7 milions, per la qual cosa malgrat la modificació de crèdit no es podran executar totes les polítiques com estava inicialment previst; la presència a grans fires es mantindrà, però queden fora la reparació de la façana de l'Aetib al Parc Bit o pagaments de deute amb entitats.